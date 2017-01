Lemondott tisztségéről az RMDSZ ügyvezető elnöke

Lemondott tisztségéről Kovács Péter, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ügyvezető elnöke.

A politikus szerdán a Transindex portálnak adott interjút, amelyben közölte, hogy még szerdán benyújtja lemondását. Az MTI-nek később SMS-ben megerősítette, hogy ez megtörtént.



Kovács Péter a Transindexnek kijelentette: mindenkinek jogában áll váltani, és arra készül, hogy visszatérjen "első szerelméhez: a médiához".



Kovács Péter a közelmúltban kampányfőnökként segítette hozzá az RMDSZ-t az utóbbi évtized legsikeresebb választási eredményéhez. A portál kérdésére kijelentette: éppen az RMDSZ sikeres választási szereplése indokolja a döntése időzítését. "Kell egy új lendületet hozó vezető, aki előre, felfele képes lépni" - tette hozzá.



Elismerte, hogy az RMDSZ ügyvezető elnökségén eltöltött 18 év alatt személyes ellentétek is kialakultak, és olyan döntések is születtek, amelyekkel nem értett egyet. "Az RMDSZ ereje abban rejlik, hogy a zárt ajtók mögött vitáztunk, sokszor összevesztünk, de a többségi döntést egységesen végrehajtottuk. Számomra az RMDSZ érdeke mindig fontosabb volt, mint egy személyi konfliktus által okozott feszültség" - fogalmazott.



Kovács Péter felidézte: az RMDSZ ügyvezető elnökségén végigjárta a ranglétrát, és arra az utolsó hat évre a legbüszkébb, amelyet Kelemen Hunor RMDSZ-elnök jobbján tölthetett el.



"Az új fejezet és az újratervezés égisze alatt tagja lehettem annak a folyamatnak, amelyben egyebek mellett, zökkenőmentesen végigvittünk egy fiatalítást, partnerségekre alapozva megerősítettük a társadalomszervezési tevékenységet, alapjaiban átalakítottuk a Szövetség kommunikációját és kampánymenedzsmentjét, rendeztük kapcsolatainkat az erdélyi és budapesti magyar-magyar viszonylatban" - fogalmazott.



Kovács Péter azt követően vált az RMDSZ operatív vezetőjévé, hogy 2011-ben Kelemen Hunor került a szövetség élére. 2011 és 2015 között főtitkári, 2015-től pedig ügyvezető elnöki tisztséget töltött be. 2011 óta valamennyi választáson a szövetség kampányfőnöke volt.

MTI