Volt moszkvai nagykövet veszi át az EU-tisztséget

2017. január 4. 21:07

Nagy-Britannia volt moszkvai nagykövete, Sir Tim Barrow veszi át a brit EU-nagyköveti tisztséget Sir Ivan Rogerstől, aki a héten váratlanul lemondott, komoly bírálatokat megfogalmazva a brit kormány címére.

Sir Tim jelölését szerda este jelentette be a londoni külügyminisztérium. Barrow, aki három évtizede dolgozik a külügyi tárcánál, 2011 és 2015 között állt a moszkvai brit nagykövetség élén, korábban pedig kijevi nagykövet is volt.



Sir Ivan Rogers, akit az előző brit miniszterelnök, David Cameron nevezett ki a brüsszeli brit EU-képviselet vezetőjévé 2013-ban, kedd este közölte, hogy távozik tisztségéből, jóllehet megbízatása novemberig szólt.



Lemondását bejelentő, kollégáihoz intézett levelében, amely kiszivárgott a brit sajtóhoz, a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló, hamarosan elkezdődő tárgyalássorozatra utalva kifejtette azt a véleményét, hogy a brit kormányzati apparátus szűkében van a komoly többoldalú tárgyalások lebonyolításához szükséges tapasztalatoknak.



Rogers alig burkolt, éles bírálatokat is megfogalmazott a kilépési folyamat irányításáért felelős kormánytagok nyilatkozatairól, kifejezésre juttatva azt a reményét, hogy volt munkatársai szembeszállnak "a rosszul megalapozott érvelésekkel és az összerendezetlen gondolatokkal", és soha nem riadnak vissza attól, hogy elmondják az igazságot "a hatalmon lévőknek".



A volt brit EU-nagykövet egyetlen kormánytagot sem említett név szerint, de megfogalmazásaiból egyenesen következik, hogy szavainak címzettjei Theresa May miniszterelnök kormányának Brexit-párti frontemberei, mindenekelőtt Boris Johnson külügyminiszter, David Davis, a Brexit-tárgyalások lebonyolítására létrehozott minisztérium vezetője és Liam Fox külkereskedelmi miniszter.



Sir Tim Barrow személyében London olyan karrierdiplomatát állít az EU-nagyköveti tisztségre, akinek eddigi tevékenysége nem kapcsolódott szorosan az Európai Unióhoz, bár alacsonyabb beosztásokban a korábbi években ő is megfordult a brüsszeli brit EU-képviseleten.



Elődje, Sir Ivan Rogers ugyanakkor a brit EU-politika legtapasztaltabb veteránjai közé tartozik. Már az 1990-es években részt vett az unió kereskedelempolitikai irányelveinek kidolgozásában, és Tony Blair egykori munkáspárti miniszterelnök EU-ügyi tanácsadója is volt.



A váltás nyomán Sir Tim Barrow lesz Nagy-Britannia EU-nagykövete, amikor hivatalosan megkezdődnek a brit kilépés feltételeiről szóló tárgyalások.



A brit kormány március végéig tervezi a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválását. Ez a cikkely szabályozza - és aktiválása hivatalosan elindítja - Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból, és kétévi tárgyalási folyamatot irányoz elő.



Ivan Rogers, az eddigi brit EU-nagykövet egy korábbi - szintén kiszivárgott - jelentésében ennek az időkeretnek a tarthatóságát is megkérdőjelezte. Decemberben ismertté vált állásfoglalásában nem tartotta kizártnak, hogy az EU-val folytatott brit kereskedelem feltételeiről szóló tárgyalások akár a 2020-as évek közepéig is elhúzódhatnak.

MTI