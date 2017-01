Obama megmentené az egészségbiztosítási törvényt

2017. január 4. 21:09

Barack Obama amerikai elnök szerdán a kongresszusban demokrata párti vezető politikusokkal tárgyalt arról, hogyan lehetne megmenteni az Obamacare néven ismert egészségbiztosítási törvényt, amelyet a republikánus többségű törvényhozás megszüntetni tervez. Közben a szenátusban már határozatot is hoztak a törvény visszavonásának első lépéseiről.

Az elnök Nancy Pelosival, a képviselőház demokrata kisebbségének és Chuck Schumerrel, a szenátus demokrata frakciójának vezetőjével tárgyalt, de megbeszélésükön jelen voltak más befolyásos demokrata párti politikusok is.



Obama érkezése után alig tíz perccel Mike Pence megválasztott alelnök kezdett tárgyalni a kongresszusban republikánus törvényhozókkal az egészségbiztosítási törvény visszavonásának lehetőségeiről. Pence a képviselőház újjáválasztott elnökével, Paul Ryannel tartott közös tájékoztatóján megismételte: a hivatalba lépő új kormányzat első lépése az Obamacare visszavonása lesz.



Szerdán a szenátus 51-48 arányban már meg is szavazta azt a költségvetési határozatot, amely megteremti a lehetőséget a vitatott törvény nagyobb elemeinek visszavonásához. A képviselőház hasonló döntése a jövő hétre várható. A megválasztott alelnök bejelentette azt is, hogy Donald Trump egy sor olyan elnöki rendeleten dolgozik, amely "lehetővé teszi a normális hatalomátadást".



Demokrata párti politikusok máris jelezték, hogy keményen ellenállnak az egészségbiztosítási törvény visszavonását célzó törekvéseknek. Chuck Schumer szerdán a kongresszusban azt mondta: a republikánusok jelszavát akár meg is lehetne változtatni, az "Amerikát naggyá tesszük" helyett az "Amerikát beteggé tesszük" jelszóra. Schumer egyúttal azt is jelezte: a demokraták készen állnak arra, hogy együttműködjenek a republikánusokkal egy új egészségbiztosítási törvény kidolgozásában. Igaz, hozzátette: a republikánusoknak előbb elő kell terjeszteniük azt, hogy mivel szeretnék helyettesíteni a létező egészségbiztosítási törvényt, a demokraták ezt követően döntik el, hogyan reagáljanak.

