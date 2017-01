Szélre és hófúvásra figyelmeztetnek

2017. január 4. 22:12

Tizenhárom megyére és a fővárosra az erős szél, két északkeleti megyére a hófúvás veszélye miatt adott ki figyelmeztetést csütörtökre az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez szerdán eljuttatott figyelmeztetésükben azt írták: éjszakára átmenetileg mérséklődik a légmozgás, de csütörtök hajnaltól előbb a Dunántúlon, majd estétől a Tiszántúlon is viharossá fokozódik a szél. Az északkeleti határ közelében az erős vagy viharos szél hófúvást is okozhat.



Az erős szél veszélye miatt Budapestre és Pest megyére, továbbá Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Emellett Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a hófúvás miatt szintén elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Ezeken a megyékben arra is készülni kell, hogy a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.



A meteorológiai szolgálat kitért arra, hogy csütörtökön az elszórt hózáporok (esetleg hózivatarok) mellett a Duna-Tisza közén tartósabb havazásból nagyjából 2 centiméternyi friss hó hullhat.



Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1 fok között valószínű. A nappali maximumok csütörtökön mínusz 3 és plusz 3 fok között alakulnak.

MTI