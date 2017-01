Németországon is végigsöpört az Axel

2017. január 4. 23:10

Orkánerejű széllökésekkel kísért viharciklon söpört végig szerdán Németországon, a Balti-tenger partján komoly áradásokra készülnek.

A német tengeri hajózási hivatal szerint nem kizárt, hogy akár másfél méterrel a megszokott fölé emelkedik a vízszint. Több helyen homokzsákokkal készülnek az áradásra.

Az Axel névre keresztelt ciklon mellett a havazás is nehezítette a közlekedést, emiatt több közúti baleset is történt például Bajorországban. Csütörtökön is ítéletidő várható különösen Németország keleti és déli részén, erős havazással és ónos esővel.

A téli időjárás Szlovákiában és Csehországban is fennakadásokat okozott a közlekedésben. Északkelet-Csehországban kisiklott egy vonat egy sínre dőlt fa miatt. A szlovákiai Parnica és Kralovany közötti vasútvonalat és a közutakat hólavinák temették maguk alá.

Felső-Ausztriában a havas utakon két busz is szerencsétlenül járt. St. Lorenz am Mondsee településen egy turistabusz borult fel, hat utas megsérült, egyikük súlyosan.

A cseh határhoz közeli Mühlviertel régióban egy menetrend szerint – Linzből Prágába – közlekedő busz csúszott meg és borult fel a síkos úton. Ebben a balesetben is több utas megsérült, egyiküket mentőhelikopterrel szállították Linzbe.

Lengyelországban erős szél és a nehéz hó vezetékeket rongált meg, szerda estére több mint 20 ezer háztartás maradt áram nélkül. Az országos meteorólogiai intézet a 16 lengyel vajdaság közül 14 számára riasztást adott ki intenzív havazás, viharos szél, valamint a csütörtökre virradó éjjel várható, mínusz 20 fokig is lezuhanó fagyok miatt. A legmagasabb, piros vészjelzés a tengermelléki megyékre vonatkozik a Balti-tengeren tomboló vihar miatt, melynek széllökései óránkénti 110 kilométert is elérnek, és mindenekelőtt a Gdanski-öböl környékén felduzzasztják a tengerparti, valamint a folyótorkolati vizeket.

MTI