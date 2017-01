Visszatér az élet Aleppóba

2017. január 5. 08:34

Ezrek kezdtek visszatérni a korábban felkelők uralta kelet-aleppói városnegyedekben szétlőtt otthonaikba, dacára a fagyos időjárásnak és a "minden képzeletet felülmúló" háborús pusztításoknak - mondta Szajjad Malik, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) Szíriáért felelős képviselője a Reutersnek adott helyszíni interjújában.

Az elmúlt pár napban mintegy 2200 család tért vissza a keleti városrész Hannano nevű lakónegyedébe. “Az emberek kezdtek visszajönni Kelet-Aleppóba, hogy láthassák mi maradt meg üzleteikből, házaikból, áll-e még az épület, kifosztották-e otthonukat (…) , hogy lássák érdemes-e egyáltalán visszatérniük” – mondta Malik.

Az orosz hadsereg tűzszerésze aknamentesítést végez egy sírkertben, a szíriai Aleppó keleti városrészében

A hazatérők szörnyű körülményekkel szembesülnek. “Rendkívüli, kegyetlen hideg van itt. A házaknak, amelyekbe az emberek visszajöttek, nincs sem ablakuk, sem ajtajuk, sem tűzhelyük” – tette hozzá.

Az emberek további pusztulásának megakadályozása érdekében létfontosságú a humanitárius segély. Az ENSZ matracokkal, hálózsákokkal és a kitört ablakok lefedésére szolgáló műanyag ponyvákkal igyekszik segíteni, hogy az emberek újrakezdhessék lakásuk valamelyik szobájából az életüket.

Aleppó újjáépítése hosszú időt vesz majd igénybe, de most az emberek melegen tartása és élelmezése az elsődleges – hangsúlyozta Malik. Az ENSZ által támogatott helyi partnerszervezetek napi két meleg étkezést biztosítanak 21 ezer embernek, és naponta 40 ezren kapnak kenyeret. Emellett 1,1 millió ember jut ismét palackozott, tartálykocsikkal szállított vagy kutakból elérhető ivóvízhez – időközben mobil kórházakat is felállítottak, és több mint 10 ezer gyermeknek adtak be gyermekbénulás elleni oltóanyagot. Emellett pedig több ezer fiatalt kell ismét beilleszteni az oktatásba különleges felzárkóztató osztályok segítségével.

A lázadók uralma alatt a város keleti felében nem vezették az anyakönyveket, így a születéseket, házasságokat és a halálozásokat sem tartották nyílván. A világszervezet ezért most a damaszkuszi kormánnyal együttműködésben igyekszik az embereket megfelelő iratokkal ellátni. A hónapokig tartó légicsapások kórházakat, iskolákat, utakat és lakóházakat romboltak le, és megrongálták a város két fő vízszivattyú-állomását is. Az ENSZ-illetékes hangsúlyozta, hogy az Aleppóban tapasztalt pusztítás mértéke jóval meghaladja mindazt, amit az afganisztáni és szomáliai háborús övezetekben látott. “Semmi sem készíthetett volna fel minket az itteni pusztítás mértékére, mivel az minden képzeletet felülmúl” – tette hozzá Malik.

Hannano volt az egyike azoknak az aleppói negyedeknek, amelyek elsőként kerültek a lázadók kezére 2012-ben. Tavaly decemberben pedig ez volt az első kerület, amelyet a kormányerők visszafoglaltak a város teljes ellenőrzéséért indított hadműveletükben. A szíriai felkelés jelképévé vált város visszafoglalásának lélektani, politikai és stratégiai jelentősége volt, egyúttal Bassár el-Aszad szíriai elnök legnagyobb győzelmét jelentette a közel hat éve folyó konfliktusban.

A hadsereg és a vele szövetséges milíciáknak a hónapokig tartó szíriai és orosz légicsapásokat követő előrenyomulása közepette a kelet-aleppói negyedek több lakója is úgy döntött, hogy nem hagyja el otthonát, míg több tízezren elmenekültek. December végén pedig, a harci cselekmények befejeztével hozzávetőleg 35 ezer ellenzéki fegyverest és civilt evakuáltak a városból.

hirado.hu - MTI