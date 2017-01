Alkotmányossági óvás Romániában

2017. január 5. 13:53

Alkotmányossági óvást terjesztett be Victor Ciorbea román ombudsman csütörtökön a kormány működését szabályozó törvény azon cikkelye ellen, amely meggátolta Liviu Dragnea szociáldemokrata (PSD) pártelnököt abban, hogy pártja választási győzelme után magának követelje a miniszterelnöki tisztséget.

A vitatott cikkely szerint a büntetett előéletűek nem lehetnek tagjai a kormánynak, márpedig Dragneát tavaly áprilisban két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték egy 2012-ben tartott népszavazással kapcsolatos korrupciós perben.



A PSD elnöke több ízben igazságtalannak nevezte a jogerős ítéletet és alkotmányellenesnek a 2001-ben hozott törvényt, amely örökre megfosztja őt kormánytisztség betöltésétől, holott a bíróságok is csak bizonyos időre tiltják el az elítélteket a közügyektől, esetében pedig nem is volt ilyen tiltás.



Mivel hatályos törvény ellen csak egy ezzel összefüggő per érintettje vagy az ombudsman emelhet alkotmányossági kifogást, a PSD választási győzelmét követő napokban nagy nyomás nehezedett a szociáldemokraták támogatásával ombudsmanná megválasztott Victor Ciorbeára, hogy próbálja meg elhárítani a jogi akadályt Dragnea miniszterelnöksége elől. Az ombudsman eleinte vonakodott, hogy hivatalból emeljen óvást egy másfél évtizede hatályos törvény ellen, de a szociálliberális kormány beiktatása után mégis rászánta magát erre.



Az ombudsman alkotmányossági óvásában arra hivatkozott, hogy az előírás sérti a hatalmi ágak közötti egyensúly alkotmányos elvét, mivel hátrányos megkülönböztetést jelent a végrehajtó hatalom tisztségviselői számára, olyan körülmények között, amikor a törvényhozásban és igazságszolgáltatásban nem írnak elő hasonló feddhetetlenségi követelményeket.



Dragnea nem titkolta: szerinte őt illetné meg a kormányfői tisztség, ezért a román sajtó arra számít, hogy átveszi majd a szerdán beiktatott szociálliberális kormány irányítását Sorin Grindeanu miniszterelnöktől, ha elhárul ennek jogi akadálya.



Klaus Iohannis államfő több ízben leszögezte, hogy a - törvényi akadálytól függetlenül - semmiképpen nem fog kormányalakítási megbízást adni bűnvádi eljárás alá vont vagy elítélt politikusnak. A szociálliberális parlamenti többség már a kormányalakítás hátráltatásáért is felfüggesztéssel fenyegették meg az elnököt, a jobboldali sajtó ezért biztosra veszi, hogy Dragnea az államfő felfüggesztésének árán is érvényesíteni fogja kormányfői ambícióit, ha az alkotmánybíróság helyt ad az ombudsman óvásának.

MTI