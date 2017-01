Tiltakoznak Oettinger kinevezése ellen

Levélben tiltakozott több civil szervezet az ellen, hogy Günther Oettinger uniós biztos vegye át a posztjáról nemrég lemondott Krisztalina Georgieva portfólióját, aki az Európai Bizottság költségvetésért és emberi erőforrásokért felelős alelnöke volt.

A bolgár Krisztalina Georgieva októberben jelentette be a lemondását, hogy vezető tisztséget vállaljon a Világbanknál. Jean-Claude Juncker, a brüsszeli testület elnöke Günther Oettinger digitális gazdaságért felelős német biztost jelölte a portfólió átvételére, akinek hétfőn lesz a meghallgatása az Európai Parlament illetékes szakbizottságai előtt.



"Egyenlőségért, diszkriminációmentességért és átláthatóságért küzdő szervezetekként nem gondoljuk, hogy Oettinger biztos alkalmas lenne az emberi erőforrásokért felelős pozíció betöltésére az Európai Bizottságnál" - hangsúlyozták a tíz nem kormányzati szervezet (NGO), köztük a Transparency International Europe és a nemzetközi melegszervezetek szövetségének európai részlege (ILGA-Europe) által jegyzett levélben.



Ezt azzal indokolták, hogy Oettinger több alkalommal is rasszista, szexista és homofób kijelentéseket tett, legutóbb októberben, amikor egy hamburgi konferencián "vágottszeműeknek" nevezte a kínaiakat, illetve sokak szerint sértő megjegyzéseket tett a nőkre.



Az érintett NGO-k szerint az EU számára döntő fontosságú mostani időkben elengedhetetlen az Európai Bizottság részéről "az erős és hiteles kiállás az egyenlőség mellett, illetve a diszkrimináció ellen", az emberi erőforrásokért felelős biztosnak pedig jó példával kellene elöl járnia. "Véleményünk szerint nem Oettinger biztos a megfelelő személy erre a feladatra" - fogalmaztak.



A levélben arra is felhívták a figyelmet, hogy a német uniós biztost számos bírálat érte a lobbistákkal való kapcsolattartása miatt. Emlékeztettek arra is, hogy még mindig nem világos, Günther Oettinger megsértette-e az etikai szabályokat azzal, hogy az orosz lobbistaként számon tartott Klaus Mangold magánrepülőgépével utazott májusban Budapestre, ahol Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott.



Georgieva helyett Bulgáriának jogában áll új tagot jelölnie a huszonnyolc tagú bizottságba, a portfóliók elosztása azonban a testület elnökének hatásköre, és a biztosok személyét az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.

