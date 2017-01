Gálik: változhat a merkeli politika, de vannak korlátai

2017. január 5. 14:49

Az egyedüli folytatásra képes formáció a CDU-CSU koalíciója lehet a németországi választásokon, bár az Alternatíva Németországért előretörése miatt elképzelhető, hogy a liberálisokat vagy a zöldeket is be kell majd venni a szövetségbe – jelentette ki Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense az M1 Ma reggel című műsorában.

Hozzátette: a CSU egyelőre nem adta áldását a koalícióra, illetve a kampányra. Ennek központi témája a biztonság lesz, az már látszik. Angela Merkel kancellár is már a korábbiakhoz képest egész más hangokat „pedzegetett” szilveszteri beszédében.

Thomas de Maiziere belügyminiszter pedig több olyan változást is belengetett, melyek mutatják, milyen irányban tolódik majd el a német biztonságpolitika. Elsősorban az alkotmányvédelmet szeretnék a jelenlegi tartományiról föderális szintre emelni. Ez technikailag azt jelenti, hogy olyan föderális intézményrendszert állítanának föl, mellyel be tudnának avatkozni a tartományok különböző biztonságpolitikával kapcsolatos tevékenységébe. Bizonyos esetekben pedig a hadsereget is be lehetne vetni a rendőrség mellett – magyarázta a szakember.

Föderális szintre emelnék a visszatérítést is, és a jelenleginél sokkal több visszatérítési centrumot hoznának létre. Emellett egy, a törökországihoz hasonló megállapodást kötnének az észak-afrikai országokkal.

Megemlítette azt is, hogy a CSU évi 200 ezer főben limitálná a menedékkérők számát. Noha ez szinte ultimátumszerűen hangzott el, a CDU részéről mindeddig „nem talált értő fülekre”.

Úgy vélte: a merkeli politika hangsúlyai biztosan változnak majd, ennek azonban megvannak a korlátai. Az alkotmány is korlátot szab a kancellárnak, és hamarosan Donald Trump lesz az Egyesült Államok hivatalban lévő elnöke, aki egészen másfajta politikát fogalmazhat meg Törökországgal kapcsolatban. Az Európai Unió biztonságpolitikáját is tovább kell erősíteni. Ezek mind olyan kérdések, melyekhez erős kancellár szükséges – fejtette ki.

Az egyik nagy változás lehet, hogy a központi kormányzat a választások után meggyengülhet, és a parlamentnek sokkal erőteljesebb beleszólása lesz ezekbe a kérdésekbe – hangoztatta.

