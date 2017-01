Afrikai sertéspestist (ASP) mutattak ki a Kárpátalján

2017. január 5. 16:41

Afrikai sertéspestis (ASP) vírusát mutatták ki Magyarország határához közel, a kárpátaljai Nagyszőlősön - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a betegség az emberre nézve nem, ugyanakkor a sertésekre, vaddisznókra rendkívül veszélyes, mivel nem gyógyítható. Magyarországon eddig még sohasem jelent meg a vírus, ezért a Nébih felhívja az állattartók, a vadászok és a lakosság figyelmét a megelőzés fontosságára.



Közölték, a betegség átterjedésének veszélye miatt a határon sertéshúst, húskészítményt magáncélra is tilos behozni, ha valaki elhullott vaddisznót lát, értesítse a hatóságot. A sertéstartók kiemelten ügyeljenek a járványvédelmi intézkedések betartására, ha tüneteket észlelnek állataikon, haladéktalanul jelezzék állatorvosuknak - áll a közleményben.



A Nébih közölte azt is, hogy ez az első eset, amikor Kárpátalján megjelent a betegség. A helyi hatóságok a fertőzött nagyszőlősi gazdaságot 40 napra állategészségügyi zárlat alá helyezték. Az állományt - négy vaddisznót és hat malacot - felszámolták és az elhullott állatok tetemeivel együtt elégették.



A hatóságok szerint a fertőzési gócot lokalizálták, így az nem jelent további veszélyt. Egyúttal 20 kilométeres körzetben elrendelték az összes házi sertés állatorvosi vizsgálatát. A megfigyelési körzet Magyarország és Románia területére is átnyúlik - tartalmazza közlemény.

MTI