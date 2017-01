Orosz hadihajók kötöttek ki a Fülöp-szigeteken

2017. január 5. 20:47

Két orosz hadihajó érkezett a héten a Fülöp-szigetekre annak jeleként, hogy Moszkva nagyobb szerepet kíván játszani a vitatott hovatartozású Dél-kínai-tenger térségében. A baráti látogatás másrészt tovább erősítheti a politikai kapcsolatokat a két ország között, különösen, hogy a szigetország elnöke látványosan elfordult Amerikától.

A Tribuc Admirális nevű tengeralattjáró-elhárító romboló és a Borisz Butomato üzemanyagtöltő hajó még kedden kötött ki Manilában egyhetes baráti látogatásra. Ez már a harmadik alkalom, hogy orosz tengeri kontingens érkezik a szigetországba, de az első Rodrigo Duterte államfővé választása óta. Az orosz média híradásai szerint a haditengerészeti szakemberek jövőbeli közös hadgyakorlatok szervezését kezdeményezik a Fülöp-szigeteki erőkkel, valamint a térségbeli kalózkodás és terrorizmus elleni harccal kapcsolatos taktikákat vitatnak meg.

„Mi megmutatjuk, hogy mi mit tudunk, s megnézzük, önök mit tudnak” – jelentette ki egy sajtótájékoztatón Eduard Mihajlov ellentengernagy, az orosz csendes-óceáni hadiflotta helyettes parancsnoka. „A jövőben talán lesznek közös gyakorlataink, amelyek során megoszthatjuk tudásunkat a kalózkodás és a terrorizmus okozta problémák megoldására” – tette hozzá. Lued Lincuna, a Fülöp-szigeteki haditengerészet szóvivője szerint a látogatás hetében nem lesz hadgyakorlat, az orosz hadihajók csak baráti viziten vesznek részt. „A jövőbeli közös gyakorlatokról még csak tárgyalunk” – mondta.

A katonák baráti látogatásra érkeztek Manilába

Mihajlov azt is közöle, hogy Oroszország növelni kívánja tevékenységét a Dél-kínai-tengeren, ahol ádáz diplomáciai harc folyik a különböző szigetekért és zátonyokért Kína, a Fülöp-szigetek, Malajzia, Vietnam és Brunei között. Az ellentengernagy a Sputnik News szerint arra is utalt, hogy Moszkva nemcsak a Fülöp-szigetekkel, hanem Kínával és Malajziával is akar közös hadgyakorlatokat folytatni, ugyanis az együttműködés ezekkel a regionális partnerekkel segítheti a térség stabilitását.

Manila számára is fontossá vált az orosz kapcsolatok erősítése, miután Duterte beiktatása óta a Fülöp-szigetek elhidegült egykori gyarmattartójától és későbbi szövetségesétől, az Egyesült Államoktól. Duterte kijelentette, hogy hazája orosz katonai támogatásban érdekelt, beleértve a fegyvervásárlásokat is. Ezt a szándékot támasztja alá az is, hogy egy hónappal ezelőtt Delfin Lorenzana Fülöp-szigeteki védelmi miniszter Moszkvában tárgyalt a katonai műszaki együttműködés lehetőségeiről.

magyaridok.hu