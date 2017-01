A migránsok a hideg ellenére is maradnak

2017. január 5. 21:16

A hétvégén várható rendkívül hideg idő ellenére sem akarnak a befogadóközpontokba vonulni azok a Szerbiában tartózkodó migránsok, akik hetek vagy akár hónapok óta a különböző parkokban és elhagyatott házakban, raktárakban húzzák meg magukat.

A szerbiai menekültügyi főbiztosság csütörtökön arra kérte a migránsokat, hogy fogadják el a segítséget, vegyék igénybe a központokat, ahol meleg ruhát, élelmet és orvosi ellátást kaphatnak. A főbiztosság a bevándorlók ingyenes szállítását is vállalta.



Ivan Miskovic, a főbiztosság munkatársa a sajtónak csütörtökön azt mondta, több mint ezren alszanak nap mint nap a szabad ég alatt. A korábbi beszámolók arról szóltak, hogy megteltek a szerbiai befogadóközpontok, Ivan Miskovic viszont azt hangsúlyozta, van még hely egyes befogadóállomásokon.



A főbiztosság munkatársának elmondása szerint a szabad ég alatt tartózkodók között alig van nő és gyerek, a többségük fiatal férfi.

Szerbiában öt állandó és 14 ideiglenes befogadóközpont található, amelyekben összesen mintegy hatezer embert tudnak elszállásolni.



A szerbiai meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint péntektől keddig havazásra, valamint jelentős lehűlésre lehet számítani, a hőmérséklet nap közben elérheti a -10 Celsius-fokot, éjszaka pedig akár a -15 Celsius-fokot is. Dél-Szerbiában ennél is hidegebbre kell számítani, ott -18 és -22 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet a következő napokban.

MTI