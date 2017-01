Likvidálhatják Kim Dzsong Unt

2017. január 5. 22:27

Megsürgették a Kim Dzsong Un "lefejezésére" tervezett különleges egység létrehozását - derült ki a dél-koreai védelmi minisztérium hivatalos bejelentéséből.

Dél-Korea megsürgeti a “lefejező egység” létrehozását, melynek egyedüli célja Kim Dzsongun észak-koreai diktátor likvidálása – közölte a koreai védelmi minisztérium.

A különleges egységet háborús időkben vetnék be, mivel a két Korea hivatalosan még mindig háborúban áll egymással. A két ország vezetősége 1953-ban csak fegyverszünetet írt alá, nem békeszerződést, emlékeztetett a dél-koreai vezetés.

Képzeletbeli támadás a Kék Ház ellen

A brigád eredetileg 2019-re alakult volna meg, ám az észak-koreai vezetés 2016 végére számos, aggodalomra okot adó bejelentést is tett. Kim Dzsongun november óta folyamatosan a hadsereggel fényképezkedik, később az állította, hogy Dél-Korea felé irányította az ország állítólagos atomfegyverét, majd egy sikeres hidrogénbomba-tesztről is tájékoztatta a sajtót. A vezetőség egy olyan provokáló videót is közzétettek, melyen az észak-koreai diktátor a dél-koreai elnöki rezidencia, a Kék Ház szakasztott mását veszi célba.

A likvidáló egység egyben üzenet is Phenjannak: ha megpróbálják kihasználni az eltávolított dél-koreai elnök, Park Guen-hye távozása utáni bizonytalanságot, az könnyen Kim Dzsongun életébe kerülhet.

hirado.hu - CNN