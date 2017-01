Lecsapna egy múzeum a berlini merénylet kamionjára

2017. január 6. 10:16

Egy bonni történelmi kiállítás része lehet a berlini karácsonyi vásáron gyilkoló teherautó, de a múzeum egyelőre az áldozatokra való tekintettel kivár a végleges döntéssel.

A bonni Történelem Háza (Haus der Geschichte) fontolgatja, felvegye-e gyűjteményébe a berlini karácsonyi vásáron használt gyilkos járművet, amellyel egy Iszlám Államhoz tartozó fiatal terrorista, Anis Amri tizenkét embert mészárolt le tavaly december 19-én – írja a Thelocal.de német hírportál.

De még túl korai lenne a döntés, ehhez még több időnek kell eltelnie – közölte a múzeum alapítványának elnöke, Hans Walter Hütter egy, a DPA-nak adott interjúban, mert szerinte ilyen hamar az áldozatok hozzátartozói és az érintettek számára nehéz lehet, ezért tiszteletteljesen kivárnak. De később biztonságba kell helyezni a múlt örökségét – tette hozzá Hütter, aki szerint a téma a társadalom számára fontos, akár tetszik, akár nem.

A múzeum egyébként is kiállítja az olyan szélsőbal- és szélsőjobboldali terrorcsoportok támadásainak emlékeit, mint a három évtized alatt emberek tucatjaival végző szélsőbalos Red Army Fraction (RAF) vagy a neonáci NSU terrorcsoport, de még a New York-i ikertornyokból is őrizgetnek egy darabot.

„Ezek a tárgyak bemutatják azt a szenvedést, amelyet a terrortámadások okoznak az embereknek. Ezért az Iszlám Állam németországi terrorja sem maradhat ki a sorból” – így Hütter, aki viszont megígérte, semmiképp sem rendeznek olyan kiállítást, amely a támadó szemszögéből mutatja a dolgokat, de így is épp eleget megmutatnak majd.

A berlini gázolásos merénylethez használt lengyel rendszámú, lopott kamion roncsát készülnek elvontatni 2016. december 20-án

Azt is elmondta: a teljes teherautó túl nagy lenne ahhoz, hogy kiállítsák, ezért inkább csak egy részét tennék majd közszemlére.

MNO