Számos nagykövetet hazahívnak Trump beiktatása előtt

2017. január 6. 10:48

Számos amerikai nagyköveti poszt megüresedik rövid időn belül, még Donald Trump megválasztott amerikai elnök január 20-i beiktatása előtt - jelentette diplomatákra hivatkozva a The New York Times.

Az amerikai napilap honlapján helyi idő szerint csütörtökön azt írta, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma december 23-án küldött egy erről szóló táviratot az átmenetet intéző Trump-csapat nevében. A dokumentum szerint a lépés a tengerentúli politikai kinevezetteket érinti, vagyis azokat a kiküldötteket, akiket az elnökkel való szoros kapcsolatuk miatt állítottak egy-egy külföldi nagykövetség élére.



Az AFSA amerikai diplomataszövetség adatai szerint az amerikai nagykövetek több mint harmada így került pozícióba, s csak a többiek számítanak karrierdiplomatának, azaz olyanoknak, akik gyakran kormányváltáskor is hivatalban maradnak.



A The New York Times emlékeztetett rá, hogy a korábbi kormányok mindkét nagy párt esetében biztosítottak némi átmeneti időt az egyes posztjukról hazahívott nagyköveteknek, különösen ha családosokról volt szó, hogy a gyerekeknek ne kelljen hirtelen iskolát váltaniuk.



A távirat szerint azonban ezúttal nem lesznek kivételek.



Az amerikai lap felhívta a figyelmet arra, hogy amíg a távozó diplomaták utódjait a szenátus is jóváhagyja, akár hónapokig is betöltetlenek maradhatnak olyan fontos posztok, mint a németországi vagy a nagy-britanniai amerikai nagyköveti tisztség.



A novemberi elnökválasztást megnyerő republikánus párti Donald Trump hivatalosan január 20-án veszi át az elnöki teendőket a nyolc évig hatalmon lévő, demokrata párti Barack Obamától.

MTI