Egyre biztosabb a zuglói időközi választás

2017. január 6. 10:58

Majdnem biztos, hogy időközi választásokat kell tartani Zuglóban az MSZP-s Sápi Attila eltűnése miatt.

A szocialista képviselőnek tavaly január 5-én veszett nyoma. A jogszabályok szerint ha valaki egy éven keresztül nem vesz részt a képviselő-testület munkájában, akkor a mandátuma automatikusan megszűnik. Az egy évet annak az első testületi ülésnek az időpontjától kell számolni, amelyen nem vett részt a képviselő, ez Sápi Attila esetében tavaly január 21-e volt. A városatyának azonban már esélye sincs arra, hogy idén január 21-e előtt megjelenjen az ülésteremben, még ha elő is kerül addig, a zuglói testület ugyanis legközelebb január 26-án tart tanácskozást.

A választásokat 120 napon belül kell kiírni, valószínű azonban, hogy ennél hamarabb, március–április folyamán kell a zuglói 3-as számú körzetben a választópolgároknak az urnák elé járulniuk. A győztes a következő rendes önkormányzati választásokig, azaz 2019 őszéig tölthetné be mandátumát. Sápi Attila helyének betöltése a kerületi pártpolitika szempontjából stratégiai jelentőségű. A nyomatlanul eltűnt szocialista képviselő az MSZP–Együtt–PM–DK–Összefogás Zuglóért közös jelöltjeként a 2014-es önkormányzati választáson mindössze hét szavazattal előzte meg Fidesz–KDNP-s riválisát, Szatmáry-Jähl Angelát. Amennyiben a Fidesz most elnyerné ezt a helyet is, akkor már csak egy szavazatra lennének a kerületi képviselő-testületben az abszolút többségtől. Érthető módon Karácsony Gergely PM-es polgármesternek ez nem lenne ínyére, hiszen így végleg megkerülhetetlenné válna a kormánypárti frakció a testületben.

A Párbeszéd polgármestere a baloldali összefogásban érdekelt, de a helyi MSZP-vel korántsem felhőtlen a viszonya, a teljes balliberális kiállásra szinte semmi esély. Ami a kormánypárt helyi szervezetét illeti, a Fidesz természetesen saját jelölttel készül a várhatóan tavasszal megtartandó időközi önkormányzati képviselő-választásra. A konkrét jelöltről azonban addig nem nyilatkoznak, amíg a helyi választási bizottság nem hozta meg a döntését az időközi választás kiírásáról és annak időpontjáról.

