Távozik posztjáról a budapesti amerikai nagykövet

2017. január 6. 11:47

Megbízatása végeztével, január 20-án távozik posztjáról Colleen Bell budapesti amerikai nagykövet.

A nagykövetség Facebook-oldalán péntek délelőtt magyarul és angolul is közzétett bejegyzésben az amerikai diplomata azt írta: "január 20-án, amerikai nagyköveti megbízatásom végeztével, elutazom Budapestről".



Colleen Bell megköszönte az iránta és családja iránt tanúsított "kedvességet és barátságot". Úgy fogalmazott, "hiányozni fog az itteni munkám, de tovább dolgozom majd az országaink közötti kapcsolatok erősítésén".



A nagykövet megjegyezte: a következő pár hétben formálisan és informálisan is elköszön.



A The New York Times azt írta, hogy több amerikai nagyköveti poszt megüresedik rövid időn belül, még Donald Trump megválasztott amerikai elnök január 20-ai beiktatása előtt. Az amerikai napilap a honlapján helyi idő szerint csütörtökön azt írta, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma december 23-án küldött egy erről szóló táviratot az átmenetet intéző Trump-csapat nevében. A dokumentum szerint a lépés a tengerentúli politikai kinevezetteket érinti, vagyis azokat a kiküldötteket, akiket az elnökkel való szoros kapcsolatuk miatt állítottak egy-egy külföldi nagykövetség élére.

MTI