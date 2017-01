Lekerülhet a napirendről az újabb skót népszavazás

2017. január 6. 14:02

A skót miniszterelnök szerint "egy időre" lekerülhetne a napirendről az újabb népszavazás Skócia függetlenségéről, ha az Egyesült Királyság úgy lép ki az Európai Unióból, hogy megőrzi hozzáférését az EU egységes belső piacához.

Nicola Sturgeon a BBC rádió skóciai regionális hírmagazinjának pénteki adásában kijelentette: a skót kormány politikájának "általános iránya továbbra is a függetlenség felé mutat", de ezt "rövid távon félre lehet tenni" bizonyos feltételek teljesülése esetén.



Sturgeon a legfontosabb feltételnek a brit politikai köznyelvben soft, vagyis puha Brexitként meghonosodott forgatókönyv megvalósulását nevezte. Ez azt jelentené, hogy jóllehet a brit EU-tagság megszűnik, de megmaradna a hozzáférés az Európai Unió egységes belső piacához (ahol biztosított a tőke, a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása).



A skót kormányfő hangsúlyozta: az általa előnyben részesített megoldás változatlanul az, hogy Skócia független országként az EU teljes jogú tagja marad. Felidézte ugyanakkor, hogy a skót kormány már közzétett - egyelőre konzultációs célból - egy részletes javaslatcsomagot az EU-piaci hozzáférés megőrzésének lehetséges módozatairól.



A december végén ismertetett 50 oldalas javaslatcsomag szerint Skócia további EU-piaci hozzáférésének legkedvezőbb módja az lenne, ha az Egyesült Királyság egésze megőrizné tagságát az unió egységes piacán, úgy, hogy az Európai Gazdasági Térség (EEA) tagja marad.



Az EEA tagjai közé tartozik az EU-országok mellett az Európai Unióval szoros szerződéses együttműködést folytató Norvégia, Izland és Liechtenstein, amelyek EEA-tagként hozzáférnek az EU egységes belső piacához, és megilletik őket az uniós tagsággal járó egyéb szabadságjogok is. Ennek fejében elfogadják az EU-n belüli szabad mozgás alapelvét.



A Konzervatív Párt vezette brit kormány azonban szigorítani kívánja az uniós állampolgárok bevándorlásának szabályozását a brit EU-tagság megszűnése után. Theresa May brit miniszterelnök többször hangoztatott véleménye szerint a brit EU-tagságról tartott tavaly júniusi népszavazás - amelyen országos átlagban a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt - megmutatta, hogy a britek nem akarják az EU-n belüli szabad mozgás elvének érvényesítését úgy, ahogy az eddig történt.



A skót kormány javaslatcsomagja szerint ha az Egyesült Királyság nem vállalja az EEA-tagsággal járó kötelezettségeket, akkor Skóciának lehetőséget kell kapnia arra, hogy saját jogán tarthassa magát az EEA-tagsággal járó szabályokhoz, és így megőrizhesse hozzáférését az EU egységes piacához.



Skóciában 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást a függetlenségről, de akkor a választók 55 százaléka az elszakadás ellen voksolt. A brit EU-tagságról tartott tavalyi referendumon azonban a skótok 62 százaléka a bennmaradásra szavazott, és Nicola Sturgeon azóta több nyilatkozatában is leszögezte: Skócia nem fogadja el, hogy akarata ellenére "kirángassák" az Európai Unióból.



A skót kormány azonban egyelőre érezhető óvatossággal kezeli az újabb függetlenségi népszavazás kérdését, mivel a felmérések egybehangzó eredményei szerint a skót választók többsége továbbra sem támogatja az elszakadást az Egyesült Királyságtól.

MTI