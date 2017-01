MSZP: hazugok a statisztikák

2017. január 6. 14:42

Az MSZP alelnöke szerint hazugok a statisztikák, az elsődleges munkaerőpiacon ugyanis az elmúlt években mértékadó módon nem nőtt a munkahelyek száma; ráadásul a minimálbér idei emelése is megkésett, nem hozza vissza a külföldön dolgozókat.

Gúr Nándor pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón elmondta, ugyan a fideszesek azt "harsogják", hogy hétszázezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, de ebbe beleszámolják a 220 ezer közfoglalkoztatottat, a külföldön munkát végzők egy részét is. Hozzátette: hét évvel ezelőtt még a statisztikákban nem szerepeltek a diákok, akik száma 150-200 ezer főt tesz ki a foglalkoztatottak között.



A hazug statisztikába beleszámolják még a részmunkaidőben dolgozókat is - közölte, megjegyezve, hogy mindez összesen 600 ezer embert jelent, akik nem az elsődleges munkaerőpiacon jelentek meg.



Az országgyűlési képviselő véleménye szerint a kormány öt éven keresztül meglopta a minimálbéreseket, 2016-ra értek el oda, hogy nagyjából ugyanakkora volt a minimálbér vásárlóértéke, mint 2010-ben.



Gúr Nándor szerint megtöbbszöröződtek a minimálbérre rakodó terhek; és a minimálbér mostani emelése is csak töredékét hozza haza annak a hatszázezer embernek, aki külföldön vállal munkát.



Az ellenzéki politikus szerint Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által említett 1100 milliárd forintos hitelfelvétel 3,5 millió családdal számolva 350 ezer forintot jelent családonként.



Gúr Nándor kijelentette: a 2018-as kormányváltás után az MSZP megteremti a biztos megélhetés alapját. Nettó százezer forintos minimálbért ígért, azt, hogy a nyugdíjemelésnél figyelembe veszik a gazdaság növekedését. Elmondta, az energiaárakat csökkenteni kell, ha a világpiaci árak is csökkennek és ki kell terjeszteni az áfacsökkentést több alapvető élelmiszerre.



Kérdésre válaszolva Gúr Nándor jelezte, hetedjére is benyújtják a fagyhalál elleni alap létrehozását célzó törvényjavaslatukat. Az alap fedezetét az állami energiacégek nyereségének 50 százaléka biztosítaná - közölte.

MTI