Junckert is parlamenti bizottság elé kérik

2017. január 6. 15:08

Több volt uniós kormányfőnek, köztük Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének is meg kellene jelennie az Európai Parlament (EP) pénzmosás, adóelkerülés és adókijátszás elleni eseti bizottsága (PANA) előtt, amiért sajtóhírek szerint szándékosan akadályozták a társasági adó elkerülése elleni kezdeményezéseket - hangsúlyozta pénteki közleményében az EP szociáldemokrata frakciója.

A szociáldemokraták szerint ez Junckernek és az uniós állampolgároknak is érdekében állna. "Az európai polgároknak, adófizetőknek joguk van tudni az igazságot a történtekről" - írták a kommünikében.



Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) nevű szervezet és a The Guardian című baloldali brit lap kiszivárogtatott német diplomáciai iratok alapján néhány nappal ezelőtt arról számolt be, hogy a luxemburgi kormány képviselői éveken át módszeresen hátráltatták a társasági adóelkerülés elleni uniós kezdeményezéseket Jean-Claude Juncker miniszterelnöksége alatt.



A sajtóban ezt azzal magyarázták, hogy Luxemburg sokat profitált az országban bejegyzett multinacionális vállalatokkal kötött, vitatott adómegállapodásokból. Mint az úgynevezett LuxLeaks-botrány során kiderült, a nagyhercegség adóhivatala Juncker miniszterelnöksége alatt vállalatok százai számára tette lehetővé az egyébként külföldön fizetendő adóterheik minimalizálását.



Újságírói kérdésre válaszolva Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság szóvivője nemrégiben a "kihűlt leves újramelegítésének" nevezte a "leleplezéseket". Mint mondta, a beszámolók figyelmen kívül hagyják a Juncker-bizottság munkáját és eredményeit az adóelkerülés elleni küzdelem terén, amelyet az egykori luxemburgi kormányfő elnöksége egyik központi elemévé tett.



Szkínász emlékeztetett rá, hogy január 1-jén hatályba lépett az a jogszabály, amelynek értelmében az EU tagállamainak automatikusan tájékoztatniuk kell egymást a multinacionális vállalkozások javára kiadott új adómegállapításokról. Az intézkedés célja az átláthatóság növelése és a visszaélések elleni fellépés megkönnyítése.



Szakemberek szerint a céges adóelkerülés évente több milliárd euró bevételkiesést jelent az Európai Unió tagállamainak, ráadásul egyenlőtlen versenyt okoz a vállalatok között.

MTI