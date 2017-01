A hírszerzés azonosította az orosz ügynököket

2017. január 6. 18:18

Az amerikai hírszerzés azonosította azokat az orosz ügynököket, akik továbbították a demokrata párti politikusoktól számítógépes támadással megszerzett adatokat a WikiLeaks kiszivárogtató portálnak az amerikai sajtó pénteken közölt értesülései szerint.

Az NBC televízió, a CNN hírtelevízió, valamint a The Washington Post hírszerzési forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a hírszerzés azonosította azokat az orosz ügynököket, akik részt vettek a Demokrata Párt számítógépes rendszereinek megtámadásában, adatokat loptak el és továbbítottak a WikiLeaks portálnak, hogy ezáltal megpróbálják befolyásolni a választókat. Az ügynökök nevét nem hozták nyilvánosságra, de a sajtóhírek szerint a csütörtök este Barack Obama elnöknek átadott hírszerzési elemzés pontosan beszámol nevekről, helyszínekről és műveletekről.



Az NBC televízió szerint a feltételezett orosz hackertámadások nemcsak a Demokrata Párt vezető testülete, az országos bizottság ellen irányultak, hanem célkeresztben volt a Fehér Ház, a külügyminisztérium, a vezérkari főnökök egyesített bizottsága és nagy amerikai vállalatok egész sora is. James Clapper, az országos hírszerzés igazgatója, John Brennan, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója és James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vezetője pénteken tájékoztatja Donald Trump megválasztott elnököt.



A hírszerzési tájékoztató nem titkosított részét várhatóan jövő héten hozzák nyilvánosságra.



Az egyelőre részleteiben még nem ismert hírszerzési dossziéről nyilatkozott Joe Biden alelnök is a PBS közszolgálati televíziónak. A csütörtökön este sugárzott interjúban Biden arról beszélt: a hírszerzési jelentések egyértelműen megerősítették, hogy Oroszország megpróbálta "diszkreditálni az Egyesült Államok választási folyamatát", szisztematikusan aláásva Hillary Clinton esélyeit. Biden bírálta Trumpot, mert szerinte a megválasztott elnök figyelmen kívül hagyta a számítógépes támadásokról szóló hírszerzési jelentéseket.

