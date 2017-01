Visszavonták a szél miatt kiadott másodfokú riasztást

2017. január 6. 18:39

Mindenhol visszavonta vagy elsőfokúra mérsékelte a viharos szél veszélye miatt kiadott másodfokú, narancsszínű riasztásokat az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az extrém hideg miatt négy megyében másodfokú a fővárosban és hat megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A viharos szél miatt továbbra is figyelmeztetés - de már csak elsőfokú - van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében. Ezekben a megyékben továbbra is lehetnek 70 kilométer/óránál erősebb széllökések.



Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a hófúvás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Ezekben a megyékben a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.



Az extrém hideg miatt továbbra is másodfokú a figyelmeztetés Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mivel itt mínusz 20 Celsius-fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Szintén az extrém hideg veszélye miatt Budapesten és Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



Az előrejelzés szerint az ország keleti felén egyre többfelé süllyed akár mínusz 15 fokra a hőmérséklet. Sőt, szombatra virradóra az Északi-középhegység szélvédett, illetve hóval borított területein mínusz 20 fok alatti hőmérséklet is várható. A következő éjjel még hidegebbre lehet számítani - tették hozzá.

MTI