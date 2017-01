Lemondott az Egyesült Államok kanadai nagykövete

2017. január 6. 21:55

Lemondott az Egyesült Államok kanadai nagykövete és ezzel elsőként tett eleget Donald Trump elvárásainak. A megválasztott elnök ugyanis jelezte, hogyvalamennyi politikai kinevezettet leváltja.



Bruce Heyman nagykövet, aki Barack Obama elnök egyik bizalmi emberének számított, Twitter-üzenetben hozta nyilvánosságra lemondását.



"A kérésnek megfelelően január 20-i határidővel lemondok az Egyesült Államok Kanadában akkreditált nagykövetének posztjáról" - olvasható Heyman bejegyzésében. A nagykövet, aki korábban a Goldman Sachs bankház egyik felelős vezetője volt, 2014 óta töltötte be a nagyköveti posztot Ottawában. 2008-ban és 2012-ben is Obama kampányának egyik nagy támogatója volt, s jelentős pénzadományokkal segítette a demokrata párti elnököt.



A The New York Times csütörtökön - diplomáciai forrásokra hivatkozva - arról írt, hogy a hatalom átadását bonyolító Trump-csapat kivétel nélkül valamennyi politikai kinevezett nagykövetet felkérte, hogy január 20-i hatállyal mondjon le posztjáról.



Donald Trumpot január 20-án iktatják be hivatalába.

MTI