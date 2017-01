Befagyott a Nyugat-Balkán nagy része

2017. január 6. 22:12

A havazás több települést is elvágott a külvilágtól Macedóniában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban pedig a hideg okoz fennakadásokat.

Macedón sajtóbeszámolók szerint az ország keleti részét a hó szinte teljesen elvágta a külvilágtól, az arra vezető utakat belepte a hó, és járhatatlanná vált a Szkopjét a közép-macedóniai Velesszel összekötő autóút is, több gépjármű is a hóban rekedt. A hózáporok miatt akadozik a közlekedés az ország észak-nyugati részén is a Tetovót a macedón-koszovói határral összekötő szakaszon. A teherforgalmat a hegyi szakaszon leállították.

Bosznia-Hercegovinában a váratlan hideg okozott fennakadást. A Közép-Boszniában található Bjelasnica-hegyen -20 Celsius-fokot mértek, a szél pedig óránkénti 122 kilométeres sebességgel fújt. Az erős szél több helyen is megrongálta a villanyvezetéket, így számos település áramkimaradással küzdött pénteken.

Montenegróban a hatóságok mindenkit arra kértek, hogy maradjanak otthon, és csak akkor keljenek útra, ha az elengedhetetlen. A hóvihar több falut is elvágott a külvilágtól az ország északi részén, máshol pedig fennakadást okozott a közlekedésben. Az Adria-parti Barban szélvihar tombolt reggel, így a települést jég borítja, a hatóságok azt kérték az ott lakóktól, hogy két-három napig ne hagyják el otthonaikat. Az orkánerejű szél tetőket tépett le, fákat csavart ki és csónakokat borított fel.

Szerbiában több mint tízezer ember került a hó fogságába az ország nyugati részén, a Pester-fennsíkon. Ez Szerbia leghidegebb része, az év egyharmadában 0 Celsis-fok alatti hőmérsékletet mérnek, és a hó majdnem minden évben fennakadást okoz a közlekedésben.

A Magyar Szó című újvidéki napilap pénteken az időjárás-előrejelzésekre hivatkozva közölte, hogy az Ázsia felől érkező hideg hullám következtében a hétvégén Szerbia lesz Európa leghidegebb országa.

Tömeges ütközés történt Dél-Szerbiában a havazás miatt

Tömeges ütközés történt a dél-szerbiai Nisnél pénteken, a hó fogságába esett autósokat a csendőrség menti - közölte a szerb belügyminisztérium.

Az ütközés 40 gépjárművet érintett, összesen 22 ember sérült meg, közöttük hat gyermek. A csendőrség, a közlekedési rendőrség, valamint a belügyminisztérium rendkívüli helyzetekért felelős osztályának dolgozói elsősegélyt nyújtanak a baleset sérültjeinek, valamint takarókkal és ivóvízzel látták el őket. A forgalmat egy időre leállították, de már újraindult, sokan azonban a helyszínen rekedtek. Kora délutánig órákon át több tucat autóbusz, tehergépjármű és személygépkocsi várakozott az autópálya nisi szakaszán.



Dél-Szerbiában délelőtt a hóátfúvások elérték a két méteres magasságot, emiatt az autóbusz-forgalom is szünetelt. Dragan Dimitrijevic, a nisi téli szolgálat vezetője kiemelte, hogy folyamatosan tisztítják az utakat, azonban a szél és a hóátfúvások gondokat okoznak.



A szerbiai országos meteorológiai szolgálat jelentése szerint Nisben jelenleg -8 Celsius-fok van, a hótakaró pedig eléri a 16 centimétert. A napokban a hőmérséklet napközben -7 és -10 Celsius-fok, éjszaka pedig -11 és -15 Celsius-fok között alakul.



Szerbia északi részén, a Vajdaságban nem okozott fennakadást a hóesés, az utakat folyamatosan tisztítják - közölte Zoran Stojisavljevic, a szerbiai útjainak fenntartásáért felelős vállalat téli szolgálatának vezetője a sajtóval pénteken. Hozzátette: a szolgálat járművei készenlétben állnak, amint újraindul a hóesés, azonnal elkezdik tisztítani az utakat.

MTI