Melegedőhelyeken várj az Ökumenikus Segélyszervezet

2017. január 7. 09:55

Országszerte három, valamint egy határon túli helyszínen, éjjel-nappal nyitva tartó melegedőhelyeken és fűtött sátorban, meleg étellel várja a rászorulókat az Ökumenikus Segélyszervezet - közölte a szervezet szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint a segélyszervezet Csepelen éjszakára is megnyitotta és fűtött sátorral bővítette nappali melegedőjét. A központban nemcsak hajléktalanokat fogadnak, hanem mindenkit, aki fűtetlen vagy nem megfelelően fűtött lakásban él. A meleg helyiségben tartózkodási és tisztálkodási lehetőséget, valamint étkezést is biztosítanak.

A szervezet gyulai és a debreceni központjában is minden betérőnek biztosítanak helyet, szükség esetén ideiglenes helyekkel bővítik a központot. A segélyszervezet "utcai megkereső szolgálatai" folyamatosan járják a városokat és a környező tanyavilágot meleg teával és élelemmel.



A szokatlan hideg miatt Kárpátalján is rendkívüli intézkedésekre volt szükség. Beregszászon a város és több szervezet együttműködésével péntek este krízismelegedő nyílt, ahol folyamatosan várják a rászorulókat. Az Ökumenikus Segélyszervezet a fűtéshez szükséges brikettel támogatja a melegedő működését, egy tonna tüzelőanyagot már a helyszínre vittek - olvasható a közleményben.

MTI