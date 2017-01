Trump tervei „túlfűthetik” az amerikai gazdaságot

2017. január 7. 10:03

Londoni pénzügyi elemzők szerint a jelenlegi foglalkoztatási helyzetben túlfűtötté teheti az amerikai gazdaságot, ha Donald Trump, a két hét múlva hivatalba lépő amerikai elnök végrehajtja az elnökválasztási kampányban ígért gazdaságélénkítő terveit.

A City egyik legtekintélyesebb gazdasági-üzleti elemzőcége, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) a pénteken ismertetett legfrissebb amerikai munkapiaci adatokat úgy értékelte, hogy a decemberi 4,7 százalékos munkanélküliségi ráta gyakorlatilag a teljes foglalkoztatottság állapotának elérését jelzi. Jóllehet az állástalanok aránya emelkedett valamelyest a novemberben mért 4,6 százalékról, és a mezőgazdaságon kívüli szektorokban létrejött új munkahelyek száma is elmaradt a várakozástól, valószínűtlen, hogy az amerikai munkanélküliségi ráta ezekről a szintekről jelentősen tovább csökken – vélekedtek a CEBR londoni elemzői.

MTI