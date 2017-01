Brexit - fenyegeti a Konzervatív Pártot fő finanszírozója

2017. január 7. 13:52

Adományainak megvonásával fenyegeti a kormányzó brit Konzervatív Pártot egyik legnagyobb magánfinanszírozója, ha London az Európai Unió egységes piacáról is kilép.

Ezt az elmúlt hónapokban a brit és uniós közbeszéd "hard (kemény) Brexitnek" kezdte hívni. Ez, a piaci és üzleti szereplők által nagyon negatívnak tartott forgatókönyv, azt jelentené, hogy az Egyesült Királyság az unióból való távozással az EU egységes belső piacáról és a vámunióból is kilépne.



Sir Andrew Cook brit gyáriparos, aki eddig 1,2 millió fonttal (430 millió forinttal) támogatta a Konzervatív Pártot, a The Times című tekintélyes konzervatív brit napilapnak kijelentette: a brit kormány "holdkórosként sétálna bele egy katasztrófába", ha feláldozná a brit tagságot az EU egységes belső piacán, csak azért, hogy a külföldi EU-állampolgárok bevándorlását korlátozhassa.



Az Európai Bizottság jelenlegi álláspontja szerint Nagy-Britannia akkor férhet hozzá az unió vámmentes belső piacához, ha EU-tagságának megszűnése után is elfogadja az akadálytalan munkaerőáramlás elvét, London azonban mindenképpen korlátozni kívánja az EU-állampolgárok bevándorlását.



Theresa May miniszterelnök többször hangoztatott véleménye szerint a brit EU-tagságról tartott tavaly júniusi népszavazás - amelyen a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt - megmutatta, hogy a britek nem akarják az EU-n belüli szabad mozgás elvének érvényesítését úgy, ahogy az eddig történt.



Sir Andrew Cook a The Times szombati kiadásának nyilatkozva kijelentette: "elsöprő erejű" gazdaság érvek indokolják, hogy Nagy-Britannia a jövőben is az EU belső piacának tagja maradjon. Hozzátette: még nem találkozott semmiféle olyan életképes alternatív elképzeléssel, amely alátámasztaná a kivonulást az egységes uniós piacról, látszik viszont a hajlandóság a kormány részéről e piaci tagság feláldozására, ami "katasztrófával érne fel".



Cook, akinek cégcsoportja vasúti szerelvényekhez és páncélozott katonai járművekhez gyárt részegységeket, kijelentette: vállalatai közül "legalább egynek" a fennmaradása szinte teljes mértékben attól függ, hogy akadálytalanul hozzáfér-e az EU belső piacához. Hozzátette: ilyen körülmények közepette lehetetlenné válna számára további adományok folyósítása a Konzervatív Pártnak, ha a párt támogatná Nagy-Britannia távozását az EU egységes belső piacáról.



A brit politikai pártok a tagdíjak mellett elsősorban magánadományokból finanszírozzák működésüket, a költségvetési juttatás igen szűkös, és jórészt csak adminisztrációs kiadásokra fordítható.



A The Times szombati kommentárja szerint Sir Andrew Cook, az egyik legnagyobb tory adományozó figyelmeztetése felveti annak lehetőségét, hogy más gazdag üzletemberek is megvonhatják a Konzervatív Pártnak nyújtott anyagi támogatásukat, ha a kormány a "hard Brexitre" törekszik.

MTI