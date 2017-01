Másutt is tombol a tél

2017. január 7. 14:11

Csehországban is emberéleteket követelt a fagy

A leghidegebbet Csehországban a német határ közelében fekvő Sumava Nemzeti Parkban mérték az éjszaka; mínusz 34,6 Celsius-fokot mutatott a hőmérő.

Egy kihűlt hajléktalan holttestét egy híd alatt találták meg a rendőrök Prágában. Csehország középső részén pedig két férfi alatt szakadt be egy befagyott tó jege, s egyikükön már nem tudtak segíteni a mentők. Ők valószínűleg alkoholt ittak, mielőtt a jégre mentek.

Ostravában, az ország észak-keleti részén szmogriadót rendeltek el a légszennyezettség miatt.

Járhatatlanok az utak Románia délkeleti részén

Továbbra is járhatatlanok az utak, akadozik a vasúti közlekedés Románia délkeleti megyéiben szombaton, miután előző nap hóvihar sújtotta a térséget. A térség 113 településén már több mint 24 órája nincs áram.

Az ország délkeleti részét érintő előző napi harmadfokú (vörös) hóvihar-riadót szombaton elsőfokú (sárga) fagyriadó váltotta fel Románia egész területén: az előrejelzés szerint hétfőig a nappali hőmérséklet sem lesz mínusz 10-16 foknál magasabb, éjszaka pedig akár mínusz 25 fokig is hűlhet a levegő.



A hótorlaszok miatt továbbra is le van zárva több mint negyven főút a román fővárostól keletre fekvő Baragan-síkságon és Dobrudzsában. Szünetel a közlekedés a Bukarestet a tengerparttal összekötő A2-es autópályán is, ahonnan 30 óra elteltével sem sikerült még kimenekíteni több mint száz, a hó fogságában rekedt utast: a Digi 24 hírtelevízió beszámolója szerint a hatóságok csak annyit tudtak tenni értük, hogy éjszakára összegyűjtötték őket a 88-as kilométerszelvénynél lévő töltőállomáson.



A vasúti közlekedést sem sikerült még helyreállítani Románia délkeleti részén, ahol több mint ötven járatot töröltek szombaton. A Bukarest-Konstanca (Constanta) vasútvonalon azonban megindult a forgalom: a hótorlaszok által elzárt kikötővárosnak egyelőre ez az egyedüli közlekedési kapcsolata a külvilággal.



A román fővárosban és az azt körülvevő Ilfov megyében, valamint Constanta és Tulcea megyében két nappal meghosszabbították az iskolások téli vakációját, és csak szerdán kezdődik a tanítás. A Vaslui megyei prefektus is kilátásba helyezett egy hasonló intézkedést, de erről csak vasárnap döntenek az időjárás függvényében.



A román meteorológiai intézet a fagyriadón kívül szombat éjszakától elsőfokú figyelmeztetést is kiadott az ország keleti felére, ahol ismét felerősödik a szél, és az óránként 70-75 kilométeres sebességű széllökések újabb hótorlaszokat emelhetnek.

Hét áldozata van a pénteki lengyelországi fagynak

Lengyelországban hét halálos áldozatot követelt a rendkívül hideg pénteki idő, november elejétől pedig 53-an haltak meg a hideg miatt - közölték a lengyel kormány biztonsági központjának (RCB) honlapján.

A szombat reggel közzétett RCB-jelentés szerint az utolsó 24 órában Lengyelországban több helyen mínusz 20 fokot mértek. Az országos meteorológiai szolgálat ennél is keményebb fagyokról számolt be: az északkelet-lengyelországi Suwalkiban a hajnali órákban mínusz 27, a sziléziai Katowicében pedig mínusz 29 fok volt.



A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy riasszák a rendőrséget, ha rászoruló hajléktalan, illetve idős, beteg, magányos emberekről van tudomásuk. Az összes lengyelországi vajdaság közzétette a megnyitott melegedők és átmeneti szállások listáját.



Szombaton Lengyelország egész területére elsőfokú, életveszélyt jelző riasztást adtak ki, helyenként mínusz 23-25 fok is lehet.

Hóvihar tombol a törököknél

Hóvihar bénítja meg a hétvégén Isztambul közlekedését, így a légi és a tengeri forgalmat is.

Körülbelül négyszáz belföldi és nemzetközi járatot töröltek szombaton és vasárnap az Atatürk és a Sabiha Gökcen repülőtéren – a metropolisz északi részén futó autópályán egymásra futott szombat hajnalban hét teherautó, ezért az érintett autópálya-szakaszt le kellett zárni.

Szombaton egyáltalán nem jár komp a város európai és ázsiai része között, és reggel semmilyen tengeri forgalmat nem engedélyeztek a hatóságok a Boszporuszban – a meteorológiai intézet előrejelzése szerint akár 20 centiméteres hó is eshet Isztambulban, és ezzel párosul a Balkán felől érkező hideghullám.

MTI