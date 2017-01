Spöttle: Ketrecbe zárjuk magunkat

2017. január 7. 16:49

Kinyitotta Pandóra szelencéjét Európa a migrációs hullámmal érkezők beengedésével, azóta pedig a kontinens lakói fokozatosan magukat zárják ketrecbe az újabb és újabb biztonsági intézkedésekkel, hogy védekezhessen a befogadottakkal szemben – mondta el az M1-en Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő.

Követendők a terrorizmus elleni újabb európai tervek, de kérdés, hogy az egyre szigorodó és bővülő biztonsági intézkedések hová folytatódhatnak még – erről beszélt az M1-en Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő.

Magukat zárják ketrecbe az európaiak

Georg Spöttle szerint Európa kinyitotta Pandóra szelencéjét a bevándorlási hullámmal érkezők beengedésével, és a kontinens lakói lassan magukat zárják ketrecbe, hogy védekezhessenek a menedékkérőként befogadottak ellen.

Az elemző annak kapcsán nyilatkozott, hogy a Wolfgang Sobotka osztrák belügyminiszter-javasolta új intézkedéscsomag értelmében szigorítanák a biztonsági előírásokat, a fenyegetést jelentő személyeket nyomkövető lábbilincs segítségével figyelnék meg, és járműveket is lehallgathatnának. Ezen kívül a schengeni övezetben biometrikus adatokkal azonosítanák a harmadik államból érkezőket, és regisztrálnák a telefonkártyákat.

Nem állt le a migráció

Georg Spöttle szerint valamit tenni kell a bevándorlási hullám ellen is, mert az nem állt le, csak más útvonalakra tevődött át. Folyamatosan érkeznek a migránsok a Földközi-tengeren át, közben rendre vesznek oda emberek, egész családok, és nem csak vízi útvonalon, hanem még annál is többen a Szaharában. Közben a Balkánon sem szűnt meg a forgalom, ezen a területen is tovább szivárognak a migránsok.

Meg kell tehát értetni a gazdasági menedékkérőkkel, hogy ne jöjjenek Európába, mert itt úgysem maradhatnak.

Egyelőre azonban az a helyzet, hogy a kontinens több embert fogad be, mint amennyit kitoloncol, vagy amennyien önként hazatérnek – fűzte hozzá.

Lehúzhatta volna a német államot az álmenekült

Georg Spöttle arról is beszélt, hogy a migráció menetét behatóan vizsgálta Shams ul-Haq német újságíró is, aki magát menekültnek kiadva végigment a migránsútvonalon, majd Németországba érve tíz névvel regisztrált, és tizenöt menekülttáborban lakott. Ez alapján tízszer is felvehette volna a segélyt, ha azért érkezett volna, hogy „lehúzza” a német államot, megtehette volna. Ennek oka, hogy a nyilvántartási rendszerek országos, szövetségi szinten még mindig nincsenek összekötve, tehát bárki álneveket vehet fel, ahogy azt a berlini merénylő is tette – tette hozzá az elemző.

Pakisztáni menekültből német hazafi

A biztonságpolitikai szakértő szerint a pakisztáni születésű Shams ul-Haq nagyon okos ember, aki huszonhat éve maga is fiatalkorú menedékkérőként érkezett Németországba, most pedig terrorizmus-szakértő, tényfeltáró újságíró, és annak ellenére, hogy nem Németországban született, igazi hazafi.

Megtévesztő módszereket alkalmaznak a fiatalok behálózására

Shams ul-Haq azt is leírja, a dzsihadisták milyen kifinomult módszerekkel próbálják behálózni a menedékkérő fiatalokat. A szekták képviselőihez hasonlóan, megkeresik a kiválasztott személyek gyenge pontját, és hamis információkkal tévesztik meg őket. Például először azzal csábítják őket a mecsetjeikbe, hogy csak ott kaphatnak az iszlám előírásainak megfelelő ennivalót, és ott nyugodtan imádkozhatnak is.

Civilben, borotvált arccal, jól öltözötten szólítják meg őket, és úgy adják ki magukat, mintha jótékonysági munkát végeznének. A kedves hangon invitált, vendégül látott fiatalok előbb-utóbb fogékonyak lesznek az új barátságokra, és mire észreveszik, hogy hova kerültek, talán már maguk is szimpatizálnak a radikális szalafista, vahabita eszmékkel – tette hozzá.

Terrorizmusfészkek

Georg Spöttle szerint Shams ul-Haq beszámolójából az derült ki, bizonyos menedékkérő otthonokban terrorizmusfészkek vannak, amelyek nagyon nagy veszélyt jelentnek Németországra, ezért a kormánynak minél előbb észbe kellene kapnia.

hirado.hu - M1