Több ezren tüntettek Izraelben a társadalom egységéért

2017. január 8. 12:47

Több ezren tüntettek szombat este Tel-Avivban az Azaria-ügy nyomán megjelent uszítás ellen, a nemzeti egységért és a megfenyegetett vezérkari főnök melletti szolidaritás jegyében - jelentette vasárnap a Jediót Ahronót című izraeli újság honlapja, a ynet.

Egy civil felhívás nyomán ezrek gyűltek össze szombat este Tel-Aviv legnagyobb terén, a központi Rabin-téren, hogy jelenlétükkel tiltakozzanak az utóbbi napokban Izraelt megrázó erőszakos, és a hadsereg vezetése ellen is uszító megnyilvánulásokkal szemben, s erősítsék a társadalmi szolidaritást.



Az izraeli katonai bíróság szerdán emberölés miatt bűnösnek mondta ki Elor Azaria őrmestert, aki tavaly március 24-én, Hebronban agyonlőtt egy már ártalmatlanná tett, sebesülten a földön fekvő palesztin késelő merénylőt. Az őrmester ügyvédei azzal érveltek, hogy Azaria azért adta le a halálos lövést, mert úgy érezte, hogy a támadó, Abdel-Fattáh as-Sarif továbbra is veszélyt jelentett, s attól tartott, hogy robbanómellény lehet rajta. A bíróság azonban nem találta megalapozottnak ezt az érvelést. Az ügy élesen megosztja az izraeli közvéleményt, olyannyira, hogy az interneten számos, az ügyben ítélő bírók és a vezérkari főnök elleni fenyegetés is megjelent.



A szombat esti tüntetést egy Ziv Silon nevű, egyik karját elvesztett, sebesült tartalékos kapitány kezdeményezte egy Facebook-bejegyzéssel. Azonban a tüntetést félbe kellett szakítani, mert egy, a katona felmentéséért harcoló fiatalember beszédet akart mondani a színpadról, és mivel önként nem távozott, végül a rendőrséggel vezettették el. Egy tüntetőket gyalázó, Azaria szabadon engedését követelő csoport is megzavarta a demonstrációt, őket is a biztonságiak távolították el.



Már az ítélethirdetés közben mintegy száz ember tüntetett Elor Azaria felmentéséért a bíróság épülete előtt. A demonstrálók az ítélethirdetés után a vezérkari főnököt fenyegetve azt kiabálták, hogy "Gadi Ejzenkot, légy óvatos, Rabin barátot keres", - utalva az 1995-ös Rabin-gyilkosságra, amikor egy jobboldali fiatal agyonlőtte Jichák Rabin miniszterelnököt, hogy ezzel megakadályozza az izraeli-palesztin békefolyamat továbbvitelét.



Az utóbbi napokban többeket letartóztattak a közösségi médiában közzétett, a bírák és Ejzenkot elleni uszító bejegyzésekért, és be nem jelentett, Azaria érdekében szervezett, erőszakosan utakat elzáró tüntetéseket oszlattak fel. A fenyegetések miatt védő őrizetet rendeltek el az ügyben eljáró katonai bíróknak, és a vezérkari főnöknek.



A Jediót Ahronót című újság felhívására szombat este közös fényképet készített, és támogatásáról biztosította Gadi Ejzenkotot Izrael öt korábbi vezérkari főnöke.

MTI