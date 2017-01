Klaus: Európa és nem az Iszlám Állam a felelős

2017. január 8. 15:52

Az európai elitek politikája, és nem a közel-keleti konfliktusok, vagy az Iszlám Állam terrorista szervezet váltotta ki az Európába irányuló tömeges bevándorlást - véli Václav Klaus volt cseh államfő.

"Be kell ismernünk, bár a mi kormányunk (cseh) ezt sajnos továbbra sem teszi, hogy az Európába irányuló tömeges bevándorlás nem az Iszlám Állam, nem a közel-keleti vagy észak-afrikai káosz, hanem az európai elitek és pszeudoelitek politikájának a következménye" - jelentette ki Klaus a Prima cseh kereskedelmi televízióban vasárnap sugárzott interjújában. A volt cseh elnök leszögezte, hogy a közel-keleti és az észak-afrikai régiók rendjének felbomlásához az Egyesült Államok és az Európai Unió több államának a politikája is "nagy mértékben hozzájárult".



Václav Klaus szerint érthető, hogy a migránsok között olyan emberek is akadnak, akik terrorista akciókat akarnak elkövetni Európában. "A migráció Európában a terrorista támadások forrása, ez számomra nyilvánvaló. Amennyiben Európa nem tér észhez és nem változtat politikáján, rosszul fogjuk végezni" - fejtette ki véleményét az euroszkepticizmusáról ismert Klaus.



Az egykori befolyásos cseh politikus szerint jól látható, hogy az európai lakosság elégedetlen az európai integráció jelenlegi állapotával és formájával. Ennek egyik bizonyítéka az EU-tagságról szóló brit népszavazás eredménye. A volt politikus úgy látja, hogy a változásokat célzó "nagy nyomás" a jövőben tovább fog növekedni az egész Európai Unióban. Meggyőződése, hogy az Európai Unióra a következő években "alapvető változások" várnak. A szervezet felbomlásával azonban nem számol.



"Azzal számolok, hogy Európa alapvetően meg fog változni, és biztos jó irányban" - hangsúlyozta az interjúban Václav Klaus.

MTI