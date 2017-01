Újabb férőhelyeket nyitott a Máltai Szeretetszolgálat

2017. január 8. 16:27

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vasárnap megnyitotta budapesti országos központjának tanácstermét is a hajléktalan emberek elhelyezésére.

A karitatív szervezet az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a fővárosban a hétvégén napközben is nyitva tartottak az éjszakai menedékhelyek és az esti órákban sem zártak be a nappali melegedők. Hangsúlyozták: a máltai intézményekben senkit nem utasítanak el helyhiány miatt, és ha a szállók megtelnek, a szervezet újabb krízisférőhelyeket nyit.



A szeretetszolgálat diszpécserszolgálata naponta hatvannál is több bejelentést kap segítségre szoruló emberekről, krízisautót küld értük, a szociális munkások gondoskodnak a hajléktalan emberekről, szükség esetén a mentőszolgálatot is értesítik.



A máltai szervezet Budapesten kilenc utcai gondozószolgálatot is működtet, az ebben részt vállalók rendszeresen felkeresik az intézményi ellátást elutasító hajléktalan emberek ismert tartózkodási helyeit.

MTI