Tovább tombol a tél

2017. január 8. 17:06

Csaknem mínusz 30 fokos a hideg Moszkvában

Moszkvában mínusz 28,5 Celsius-fokra csökkent a hőmérséklet, de az orosz főváros közelében mértek 30 foknál is nagyobb hideget - közölte vasárnap az orosz meteorológiai szolgálat.

Klinben mínusz 35,9, Dmitrovban és Volokalamszkban pedig mínusz 33,2 fokot mutatott vasárnapra virradóra a hőmérő. Oroszország központi régiójában 12-15 fokkal van hidegebb az ilyenkor megszokottnál.



Moszkvában idén eddig a legnagyobb hideget, mínusz 29,9 fokot szombatra virradóra, az ortodox karácsony hajnalán mérték. Ezzel megdőlt a 125 éves napi hidegrekord.



A rendkívüli hideg miatt az orosz főváros repülőterein 80 járat indulását törölték vagy halasztották el. A Moszkva környéki Krasznogorszkban kazánbeleset miatt 12 ezer lakó maradt fűtés nélkül, a településen rendkívüli állapotot hirdettek ki. Három iskolában melegedőket alakítottak ki.



A kemény fagy miatt kiadott narancssárga figyelmeztetés ellenére mintegy ötszázan vettek részt vasárnap a második moszkvai téli kerékpáros felvonuláson. A Moszkva folyó két rakpartján, a Kreml közelében megrendezett Veloparad startjánál és finisénél egyaránt mentők álltak készenlétben, de orvosi segítségre senki sem szorult.



A hideggel dacoló biciklisták a biztonságos közlekedés mellett demonstráltak.

Romániában további hófúvásokra figyelmeztetnek

Újabb hófúvások várhatók Románia keleti felében és Erdély egyes részein vasárnap: ezek miatt sárga (elsőfokú) figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat, miközben még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani a közlekedést azokban a dobrudzsai térségekben, ahol pénteken hóvihar tombolt.

Románia egész területén sárga jelzésű (elsőfokú) fagyriadó van érvényben kedd reggelig a mínusz 10-16 foknál nem magasabb nappali hőmérséklet és az akár mínusz 25 fokot is elérő éjszakai lehűlés miatt. Ugyanakkor további havazásra és viharos szélre, óránként 70-75 kilométeres sebességű széllökésekre figyelmeztető sárga riasztás van érvényben vasárnap este 22 óráig Románia keleti felében (Hargita és Kovászna megye hegyvidéki részét is beleértve), vasárnap pedig az Erdélyi Szigethegységtől délkeletre fekvő térségre (Gyulafehérvár, Szászsebes, Alvinc) is sárga figyelmeztetést adtak ki 18 óráig, az óránként 55-65 kilométeres széllökések és az 50 méter alá csökkenő látótávolság miatt.



A zord időjárás halálos áldozatokat is követelt már Romániában: szombaton két idős ember fagyott meg, vasárnap délelőtt pedig egy 43 éves nőt találtak holtan saját udvarán Románia délkeleti részén.



A pénteki hóvihar miatt - amely a Bukaresttől keletre fekvő Baragan-síkságon és a Fekete-tenger partvidékén található dobrudzsai megyékben több méteres hótorlaszokat emelt - még mindig járhatatlan 16 országút és a Bukarestet a tengerparttal összekötő A2-es autópálya jelentős része, három másik főutat pedig csak részlegesen nyitottak meg: a 7,5 tonnásnál nehezebb teherautók továbbra sem közlekedhetnek.



A vasúti közlekedést is csak részlegesen sikerült újraindítani a térségben: a Bukarest-Konstanca (Constanta) főútvonalon járnak már a vonatok, az alacsonyabb rangú pályaszakaszokon még nem, vasárnap újabb 48 járatot töröltek Románia délkeleti megyéiben.



Az elzárt településekre a mentőautók sem tudnak eljutni: vasárnap Constanta megyében két nő is otthon hozta világra gyermekét, miközben a család telefon keresztül kapott tanácsokat a hóban elakadt mentőautó orvosától.



Constanta megyében 27 településen még mindig nem sikerült helyreállítani a pénteken megszűnt áramellátást.



Kolozsváron a menhelyre összegyűjtött kétszáz gazdátlan kutya életéért aggódnak az állatvédők: Cristian Pop, a menhely igazgatója vasárnap arról tájékoztatta a Mediafax hírügynökséget, hogy a menhelyen már karácsony óta nincs fűtés, mert a meghibásodott fűtőberendezés javításához külföldről várnak hiányzó alkatrészeket.

Fokozott lavinaveszély van Ausztria nyugati részén

Az ötfokozatú skálán hármas szintű a lavinaveszély a nyugat-ausztriai Tirol és Vorarlberg tartományok kétezer méter feletti területein, ezért óvatosságra intik az ott sportolókat.

A tiroli lavinaszolgálat figyelmeztetése szerint elsősorban a szélhordta hóval borított területek a veszélyesek, hiszen itt a hótömegek kis súly alatt is megmozdulhatnak. Ráadásul ezeket a részeket nehezebb felismerni, hiszen már friss hó hullott rájuk.



A lavinatáblák megcsúszása is veszélyt jelenthet, akár egy ember súlya is kiválthat lavinaomlást, de spontán módon is megindulhat a hótömeg. Ezért a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy csak nagyon körültekintően szabad elhagyni a kijelölt sípályát.



Vasárnap estig mintegy negyven centiméter friss hó fog esni számos síterületen, elsősorban Vorarlberg, Tirol, Alsó-Ausztria és Felső-Stájerország térségében - közölte Ariane Pfleger, az osztrák meteorológiai központ (ZAMG) meteorológusa. Az előrejelzések szerint a magasan fekvő területeken a következő hét minden napján havazni fog.



A ZAMG előrejelzése szerint vasárnap országszerte számos helyen várható havazás. A legtöbb hó az Alpok nyugati oldalán esik majd, itt egész nap havazni fog. Az Alpokalján, Burgenland északi részén és a Bécsi-medencében élénk lesz a szél. Vasárnap mínusz 13 és mínusz 4 Celsius-fok közötti hőmérsékletre lehet majd számítani.



Hétfőn az Alpok északi területén, Salzkammergut és Alsó-Ausztria tartomány nyugati része között várható még hóesés. Az ország többi területén napsütéses idő lesz, mínusz 14 és mínusz 3 Celsius-fok közötti hőmérsékletre lehet majd számítani.



Ausztriában eddig a leghidegebbet, mínusz 27 fokot szombatra virradóra mérték a Sonnblick csúcson, amely Salzburg és Karintia tartomány között 3106 méteren található.



Az Osztrák Autóklub (ÖAMTC) alsó-ausztriai szervezetének közlése szerint a hideg idő miatt számos alkalommal riasztották őket, elsősorban lemerült akkumulátorok miatt nem tudtak elindulni az autósok.

Megbénult a légi közlekedés Isztambulban

Az erős havazás miatt több mint 600 belföldi és nemzetközi járatot töröltek vasárnap az isztambuli Atatürk repülőtéren - derült ki a légitársaságok és a helyi média tájékoztatásából.

A DHA hírügynökség szerint vasárnap éjjelig egyetlen belföldi járatot sem indít és fogad Törökország legnagyobb légikikötője. Normális időjárási körülmények között naponta nagyjából 1500 gép landol és száll fel ezen a repülőtéren.

Isztambulban vasárnap hóvihar tombolt és 40 centiméternyi hó esett, ennek ellenére az Európát Ázsiától elválasztó tengerszorost, a Boszporuszt – a szombati lezárását követően – a nap folyamán újra megnyitották a hajóforgalom előtt, továbbá a városi metrók és villamosok is közlekedtek.

A helyieket váratlanul érő szélsőséges időjárás a mintegy 14 millió lakosú metropolisz több körzetében áramszüneteket okozott.

Isztambulban pénteken hűlt le a levegő, és a hidegfronttal érkező viharos időjárás és hóesés ideiglenesen megbénította a város közlekedését. Az előrejelzések szerint jövő héten újabb havazás várható, és a hőmérséklet fagypont alatt marad.

MTI