ORFK: két nap alatt 53 rendőri biztonsági intézkedés

2017. január 8. 17:46

Az extrém hideg időjárás miatt közterületen 36, magánlakásban vagy ahhoz tartozó magánterületen 17 esetben intézkedtek két nap alatt a rendőrök - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közrendvédelmi főosztályának vezetője vasárnap, budapesti sajtótájékoztatóján.

Lakatos Tibor kiemelte, hogy a rendőrség mind az állampolgárok, mind saját munkatársai biztonságáról gondoskodik. Egy országos rendőrfőkapitányi utasítás alapján már tavaly október 15-én megkezdték a téli időjárással kapcsolatos tevékenységüket, ekkortól munkájukban különös hangsúlyt kap a rászorulók védelme - ismertette, hozzátéve: a rendkívüli hideg miatt hétfőn külön feladatokat is kaptak.



Közlése szerint folyamatosan figyelemmel kísérik a fedél nélküli és a magukról gondoskodni képtelen, egyedül élő idős emberek körülményeit.



A közterületen tartózkodó, veszélyben lévő állampolgárok biztonságos helyre szállítása érdekében együttműködnek és kapcsolatot tartanak a krízisközpontokkal, karitatív szervezetekkel - jegyezte meg, hozzátéve: a körzeti megbízottak és a járőrök kiemelt figyelmet fordítanak a tanyavilágban, zsáktelepüléseken otthonaikban élő rászorulókra.



Szinte nincs olyan megye, ahol ne kért volna segítséget egy-egy idős korú, mert nem tudott befűteni, gondja volt a tűzifa felaprításával - ismertette a rendőr ezredes. Hangsúlyozta, hogy kollégái minden ilyen alkalommal beavatkoztak, szükség esetén biztonságos helyre szállították az illetőt vagy értesítették a mentőket.



Beszámolója szerint a rendőrök több helyütt észlelték, hogy lakott ingatlanokban nem volt kéményfüst, többszöri kopogtatásra vagy csengetésre sem nyitott ajtót senki. Ilyenkor önállóan, segélyhívás hiányában is közbeléptek - emelte ki a főosztályvezető, hozzáfűzve: az esetekről tájékoztatják az önkormányzatokat.



Lakatos Tibor néhány példát említve elmondta, Pest megyében kifogyott az üzemanyag egy férfi autójából, így vittek neki azt a rendőrök. Hajdú-Biharban a tanyák ellenőrzése során a körzeti megbízottaktól kért segítséget két férfi a tűzifa felaprításához, a rendőrök teával is kínálták őket. Komárom-Esztergom megyében a Pilisben eltévedt pár felkutatásában vettek részt rendőrök polgárőrökkel, erdészekkel és kutató-mentő szolgálati munkatársakkal együtt, a turisták végül maguktól visszataláltak a szállásukra.



Az ezredes kitért arra, hogy a rendőrség a hideg időben munkatársai védelméről is gondoskodik. Folyamatosan ellátják őket forró védőitallal, teával; a parancsnokok különös figyelemmel ellenőrzik, hogy a szabadban huzamosabb ideig dolgozók öltözete megfelelő-e, a szolgálati járművekben pedig takarókat helyeztek el.



A határ mentén szolgálatot teljesítők kötött téli sapkát, zselés kézmelegítőt, védőitalt és C-vitamint kapnak, továbbá a váltások is gyakoribbak - sorolta. A rendőrök a honvédség üzemeltette fűtött sátrakban tudnak pihenni.



A főosztályvezető kérdésre válaszolva elmondta, hogy a vasárnap délelőtt Zuglóban, a Kövér Lajos utcában, egy üres telken holtan talált két hajléktalan ember halálra fagyott. Az ezredes azt mondta, hogy sajnos nem egyedi esetről van szó, akkor tudnak segíteni, ha látják, hogy baj van, vagy értesítést kapnak krízishelyzetben lévő rászorulókról.

MTI