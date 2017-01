Golden Globe - Az elmúlt év veszteségeit is gyászolják

2017. január 8. 20:01

Az elmúlt évben a filmvilág olyan sok művészt veszített el, hogy az idei Golden Globe-gálának lesz egy "In Memoriam" része is - jelentette be Barry Adelman, a gála vezető producere.

"A gálaest eddig mindig az ünneplés pillanatait jelentette, de 2016 veszteségei, különösen Carrie Fisher és édesanyja, Debbie Reynolds egy napon belül bekövetkezett halála arra késztette a gála szervezőit, hogy megvitassák, hogyan emlékezzünk meg legalább az időben legközelebb történt veszteségeinkről" - mondta Adelman a Variety című filmes hírportálnak.



A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szervezete (HFPA) 74. alkalommal adja át díjait filmes és televíziós kategóriákban vasárnap este, magyar idő szerint hétfő hajnalban. A több mint kéttucatnyi Golden Globe (Arany Glóbusz)-díj a Beverly Hilton Hotelben talál gazdára, ahol a sztárok fehér asztal mellett élvezhetik a csipkelődő humorral teli szórakoztató gálát. A díjakat a tavalyi Golden Globe-győztesek adják át, a műsort Jimmy Fallon komikus vezeti, aki már jó előre vicceket ígért Donald Trump megválasztott elnökről mellett Ben Affleck, Zoe Saldana, Chris Hemsworth is részt vesz.



A show-ba bekapcsolódik Ben Affleck, Zoe Saldana, Chris Hemsworth, Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Matt Damon és Sylvester Stallone is. A díjak átadásában segédkező Miss Golden Globe szerepét, amelyet hagyományosan egy-egy sztár gyermeke tölt be, ezúttal az akciósztár Stallone három lánya - Sophia, Sistine és Scarlett Stallone - látja el.



A gála előtt és után rendezvények, partik és ünnepségek sorozatával ünnepel a filmvilág. Hollywoodban szerda óta egymást érik a Golden Globe-hoz kapcsolódó rendezvények. Szerdán - mások mellett - a Moet&Chandon tartott pezsgős gálavacsorát filmsztárok részvételével, csütörtökön Cate Blanchett volt a W magazin estjének sztárvendége, pénteken az Amerikai Filmintézet és az Ausztrál Film- és Televízióművészeti Akadémia is ünnepséget rendezett Mel Gibson, Nicole Kidman, Dev Patel részvételével. Szombaton a független filmesek találkozóját rendezték meg, valamint a Los Angeles-i Four Seasons szállodában a brit filmakadémia (BAFTA) adta évente szokásos teadélutánját, és szombaton az egyik filmszínházban mutatták be az idei Golden Globe külföldi jellöltjeit. Vasárnap estére az HBO-tól a Foxon át az NBC Universalig valamennyi nagy filmes cég ünnepséget rendez a Golden Globe résztvevőinek tiszteletére.

MTI