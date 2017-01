Trump elfogadja a hírszerzés jelentését

2017. január 8. 21:06

Donald Trump megválasztott amerikai elnök elfogadja azt a tényt, hogy "oroszországi szereplők" részt vettek a számítógépes támadásokban a választás befolyásolása érdekében - mondta Reince Priebus, a Fehér Ház leendő kabinetfőnöke a Fox televíziónak adott interjújában.

"Azt hiszem, hogy (Donald Trump) elfogadja a megállapításokat" - mondta Preibus, aki Donald Trump mellett jelen volt a hírszerzési vezetők pénteki tájékoztatóján. "Nem tagadja, hogy oroszországi szereplők álltak a szóban forgó hackertámadások mögött" - tette hozzá.



Priebus úgy vélekedett, Trump "nagyon is hozhat válaszlépéseket", ezeket azonban nem részletezte.



Az amerikai hírszerzés pénteken nyilvánosságra hozott részleges jelentésében az áll, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök "befolyásolási kampányt" rendelt el a 2016-os amerikai elnökválasztás során. Amerikai demokrata párti politikusok erőteljes választ szorgalmaznak a jelentésre.



A hírszerzés megállapításai szerint "nagyon megbízható" információk állnak rendelkezésre arról, hogy maga az orosz államfő rendelte el a kampányt az amerikai elnökválasztás demokratikus folyamatának aláásására és a demokrata párti elnökjelölt, Hillary Clinton lejáratására.



Trump eddigi nyilatkozataiban, így egy szombati Twitter-üzenetében is, vitatta a hírszerzési megállapításokat vagy mérsékelni igyekezett azok jelentőségét. Hangsúlyozta: a hírszerzési jelentés nem állította, hogy megdönthetetlen bizonyítékok volnának arra, hogy a hackertámadások befolyásolták a választási eredményeket. Trump konstruktívnak nevezte a hírszerzési vezetők tájékoztatóját, de azt a nézetét hangoztatta, hogy semmiféle hackertámadás nem volt hatással a választási eredményekre.



Lindsey Graham, befolyásos republikánus szenátor ugyancsak egy vasárnapi televíziós műsorban arra sürgette Donald Trumpot, hogy beiktatása után a demokrácia védelme érdekében foganatosítson szankciókat Oroszország ellen.



Graham az NBC televízió vasárnap délelőtti, "Találkozz a sajtóval" című politikai vitaműsorában adott hangot véleményének. A dél-karolinai szenátor azzal érvelt, hogy Donald Trump "nagyon rövid időn belül a szabad világ vezetője lesz" és az Egyesült Államok, valamint a világ demokráciája érdekében kell lépnie, hogy megbüntesse Oroszországot, mert beavatkozott az amerikai választási folyamatba.



Lindsey Graham szerint Trump azért vonakodhat elismerni az orosz beavatkozást, mert attól tart, hogy akik ez ügyben vizsgálatot követelnek, azok alá akarják ásni elnökké választásának hitelességét és legitimitását. "Őszintén szólva, egyetlen befolyásos demokrata párti politikustól sem hallottam, hogy kétségbe vonná Donald Trump győzelmét" - mondta erről. Kijelentette: azért próbálják pontosan megállapítani, hogy mit is csináltak az oroszok az amerikai választások alatt, hogy a jövőben ezt sem ők, sem mások ne tehessék meg.



A Lindsey Grahammel együtt interjút adó John McCain, arizonai republikánus szenátor ugyancsak azt erősítette meg, hogy Oroszország részt vett a Demokrata Országos Bizottság és a demokrata kampányfőnök, John Podesta számítógépeinek meghackelésében.

MTI