Gulyás Gergely: az első magyar „first lady” egy bajor nő

2017. január 8. 22:20

A német-magyar barátság megkérdőjelezhetetlen érték minden magyar kormány számára a rendszerváltás óta – hangsúlyozta Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke vasárnap Budapesten, a magyarországi német önkormányzatok napján rendezett ünnepségen.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) által rendezett gálaműsoron Gulyás Gergely elmondta: ennek az ünnepnapnak a legitimációja közvetlenül levezethető a magyar alaptörvényből, amely kimondja, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek részei az ősi politikai közösségnek és államalkotó tényezők.

Az Országgyűlés alelnöke emlékeztetett az alaptörvény 29. cikkére, amely szerint minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez, joga van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrája ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. Az alaptörvény rögzíti azt is, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.

Gulyás Gergely kitért a német közösség Magyarországon betöltött szerepére is. Mint hangsúlyozta, a német közösség jelenléte az országban az államalapítással egyidős, arról nem is beszélve, hogy az első magyar „first lady”, államalapító Szent István felesége egy bajor nő, Gizella hercegnő volt. A Fidesz politikusa rámutatott arra is, hogy az itt élő németek mindig is hűséges polgárai voltak az országnak.

Gulyás Gergely elmondta, hogy a magyarországi németek a második legnagyobb nemzetiséget alkotják, és több százezren vannak azok, akik a német nyelvet és kultúrát ápolják, gazdagítva ezáltal az országot. Emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány világosan elutasítja az asszimilációt, és az itt élő nemzetiségek anyanyelvére és kultúrájára pozitív értékként tekint.

Az Országgyűlés alelnöke végezetül szólt arról is, hogy Magyarország számára a magyar-német kapcsolatok fontosak külpolitikai és gazdasági szempontból egyaránt. Mint mondta, ha a németeknek jól megy, akkor nekünk is, és a két ország ezért is kölcsönösen érdekelt egymás sikereiben.

Idén 21. alkalommal rendezték meg a magyarországi német önkormányzatok napját, amelyet minden évben január második hétvégéjén, az első ízben 1994 decemberében választott kisebbségi önkormányzatok megalakulásának évfordulóján ünnepelnek.

A gálaműsor keretében adták át a magyarországi németség legmagasabb kitüntetését, amelyet azt idén Ahmann György zenepedagógusnak, karmesternek, Gáspárné Kerner Anna pedagógusnak, oktatási szakértőnek és Heves Ferenc oktatási szakértőnek, pedagógusnak és tankönyvszerzőnek ítéltek oda.

MTI