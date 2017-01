Európa-szerte halálos áldozatokat követel a fagy

2017. január 9. 17:39

Újabb tizenkét emberéletet követelt a fagyos időjárás Lengyelországban, s az utóbbi napokban a hideg ellen védekezve lakástüzekben is többen meghaltak. Európa-szerte emelkedik az áldozatok száma, több menekült holttestét is megtalálták.

Európában továbbra is tartja magát a farkasordító hideg, az ítéletidő egyre több emberéletet követel. Drasztikusan megugrott az áldozatok száma Lengyelországban, a helyi hatóságok közlése szerint szombat reggeltől vasárnapig kettő, hétfő hajnalig pedig újabb tíz ember szenvedett fagyhalált. Ezzel az országban összesen hatvanöt személy halt meg a hideg miatt november óta. Múlt csütörtöktől, a rendkívüli fagyok beálltát követően a tűzoltóságot másfél ezer alkalommal riasztották lakástüzek miatt, melyekben tizenketten veszítették életüket, ötvenen pedig megsérültek.

Európában Lengyelországot sújtja az egyik legnagyobb hideg. Több helyen mértek mínusz 20 foknál alacsonyabb hőmérséklet, a szlovák határ közelében pedig mínusz 37 fokra zuhant a hőmérséklet. A hatóságok ezért a média közvetítésével arra kérik a lakosokat, hogy riasszák a rendőrséget, ha rászoruló hajléktalanról, illetve veszélyeztetett idős, beteg, magányos emberekről van tudomásuk. Varsóban a rendőrség a katolikus Caritas Polska segélyszervezet munkatársaival és önkéntes orvosokkal együtt folyamatosan ellenőrzi a terepet, meleg ételt, ruhát osztanak a rászorulóknak.

Ahogyan arra a The Guardian brit hírportál is felhívja a figyelmet, a rendkívüli hideg áldozatainak többsége a hajléktalanok és a menekültek közül kerül ki. Görögországban ezért több ezer bevándorlót fűtött sátrakba és ideiglenes lakóhelyekre költöztettek át a hétvégén, miután az ország több pontján is mínusz 10 fok alatti hőmérsékletet mértek. Szerbia fővárosában az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) munkatársai segítenek a menekülttáborok lakóin. Mirjana Milenkovski, a szervezet szóvivője a sajtó kérdésére válaszolva elmondta: Belgrádban több száz migránst helyeztek el a buszpályaudvar használaton kívüli hangárjaiban, takarókat és élelmet osztanak.

A segítséget azonban nem mindenki fogadja el, a híradások szerint több száz menekült a rekordokat döntögető mínuszok ellenére is útnak indul a Balkánról Nyugat-Európába. Görögország északi régiójában egy afgán menekült fagyott meg, a bolgár rendőrség pedig a török határ közelében talált rá két iraki férfi és egy szomáliai nő holttestére.

A hétvégén öt gyerek élete is veszélybe került. Egy embercsempész Németországban szó nélkül magára hagyott tizenkilenc menekültet az autójában: a mínusz 20 Celsius-fokos hidegben egy autópálya melletti parkolóban leállította a járművet, és elsétált.

Másodfokú fagyriadót rendeltek el Romániában

Romániában százak vesztegelnek egy hótorlaszokkal elzárt autópályán. Az ország szinte egész területére másodfokú, narancssárga fagyriadót adtak ki január 9-ére és 10-ére, kivételt csak a nyugati országhatáron lévő, partiumi megyék képeznek, ahol elsőfokú fagyriadó van érvényben.

Az előrejelzés szerint az ország legnagyobb részén a nappali csúcshőmérséklet sem haladja meg a mínusz 10-15 fokot, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig az Erdélyi-medencében akár mínusz 29 fokig is süllyedhet – írja az MTI. Az ország felében a karácsonyi szünet után sem nyitották meg az iskolákat: a hideg miatt a 41 közül 21 megyében tanítási szünetet rendeltek el hétfőre és keddre. Bukarestben szerdán is szünetel a tanítás.

A rendkívüli hideg próbára teszi az ország energetikai hálózatait is. A villamosenergia-hálózatot működtető Transelectrica szerint hétfőn tizenhét éve nem tapasztalt csúcsértékre, 9750 megawattra emelkedhet az áramfogyasztás az országban, miután ezen a télen már december 16-án is megközelítette ezt az értéket. A hétfő reggeli energiafogyasztás 10 százalékkal volt magasabb, mint a tavaly január 9-ei érték.

Az energetikai operatív törzs hétfőn elrendelte több vegyes tüzelésű hőerőmű áttérését fűtőolajra, hogy a lakossági fogyasztók földgázellátása a megnövekedett igény ellenére is zavartalan legyen – számolt be a Digi 24 hírtelevízió. A villamosenergia-szükséglet 31 százalékát fedezik a vízerőművek, 30 százalékát a szén-, 22 százalékát a szénhidrogén-tüzelésű hőerőművek, 13,5 százalékát pedig a cernavodai atomerőmű. A szél- és napenergia a napi fogyasztás mindössze 3 százalékát fedezi. Becslések szerint a napi földgázfogyasztás a hideg napokon elérheti a 70 millió köbmétert is, de ez nem veszélyezteti az ország energetikai rendszerének egyensúlyát, a lakosság energiaellátását – mondta Toma Petcu energetikai miniszter az Agerpres hírügynökségnek.

Más országokban is akadozik a közlekedés. Bulgária északkeleti térségben megszűnt az áramszolgáltatás. Hóvihar csapott le Isztambulra is, a hétvégén leállt a hajóforgalom a Boszporuszon, és mintegy 650 járatot kellett törölni.

A meteorológiai előrejelzések szerint a hideg nyugatra vonul, Nagy-Britannia több városában ezért már elrendelték a hóriadót.

Vörös riasztás Szerbiában

Vörös riasztást adtak ki Szerbiában a rendkívül hideg idő miatt, a havazás miatt pedig az ország tíz településén rendkívüli helyzetet hirdettek. Az ország déli részén több helységet is elvágott a külvilágtól a hó, hétfőig több mint százhúsz embert kellett kimenekíteni a falvakból, ahol a hótorlaszok elérték a háromméteres magasságot is. Hétfőn a leghidegebb a nyugat-szerbiai Pester-fennsíkon volt, ahol reggel mínusz 33 Celsius-fokot mértek.

A hóátfúvások az ország központi és déli részén fennakadásokat okoztak a forgalomban, jelenleg azonban az utak nagy többsége járható. A belügyi minisztérium rendkívüli helyzetekkel megbízott osztálya és az útfenntartó vállalatok azonban mindenkit arra kértek, csak akkor induljanak útnak, ha feltétlenül szükséges. A közlekedési minisztérium vasárnap betiltotta a hajóforgalmat a Dunán a nagyobb, összefüggő jégfelületek kialakulása miatt. A leállítás a teher- és utasszállító hajókra, valamint a csónakokra is vonatkozik. A legnagyobb szerb folyó, a Nagy-Morava is befagyott egyes szakaszokon, amire két évtizede nem volt példa. Az országos meteorológiai szolgálat jelentése szerint a hőmérő higanyszála csak pénteken emelkedhet 0 fok fölé Szerbiában.

Hatan haltak meg a hideg miatt Csehországban

Már hat emberéletet követelt a rendkívül hideg időjárás Csehországban, négyen Prágában, ketten pedig Morvaországban haltak meg – közölte hétfőn a rendőrség. A közlemény szerint az áldozatok hajléktalanok, akik a rendkívül hideg éjszakákat a szabad ég alatt töltötték, és megfagytak.

Csehországban péntek óta tart a rendkívüli hideg, fagyos időjárás, és a meteorológiai állomások mintegy tíz százaléka mért szombaton és vasárnap éjjel hidegrekordokat. A legnagyobb fagyot – mínusz 34,6 Celsius fokot – Nyugat-Csehországban a Sumava-hegységben mérték szombatról vasárnapra.

A hideghullám és a kiadós havazás országszerte több régióban közlekedési gondokat okozott. Észak- és Dél-Csehországban számos másod- és harmadosztályú utat le kellett zárni, mert járhatatlanok. Problémák vannak Nyugat-Csehországban, is a német határszakaszon. Az autópályák és a nemzetközi utak járhatók, de fokozott óvatosságra van szükség, mert az útfelületek síkosak, több helyen havasak.

MNO - MTI