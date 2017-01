Megtartották a boszniai szerbek vitatott ünnepét

2017. január 9. 21:12

Katonai felvonulással és ünnepi fogadással, de az elszakadásra hívó szólamok nélkül rendezték meg hétfőn Banja Lukában Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrész, a boszniai Szerb Köztársaság vitatott ünnepét.

Az ország közvéleményét megosztó köztársaság napjának ünneplését az alkotmánybíróság tavaly alaptörvény-ellenesnek nyilvánította, ám a szerb országrész vezetése népszavazást rendezett a kérdésben, és a lakosság túlnyomó többsége igennel válaszolt a feltett kérdésre, azaz hogy szeretné-e, ha a köztársaság napja január 9-e legyen. Az alkotmánybíróság már a népszavazás megtartását is alkotmányellenesnek nyilvánította, ám a döntés ellenére azt mégis megrendezték.



A hétfői ünneplés azért is volt fontos a boszniai szerbek számára, mert úgy tartják: a boszniai Szerb Köztársaság 25 éve jött létre. A boszniai szerbek 1992. január 9-én próbáltak meg elszakadni Bosznia-Hercegovinától, ám törekvésük kudarcba fulladt. Ez volt a több mint százezer halálos áldozatot követelő 1992-1995-ös boszniai háború egyik közvetlen kiváltó oka. A háborút lezáró daytoni békeszerződés Bosznia-Hercegovinát két, nagy önállóságot élvező országrészre osztotta: a terület 51 százalékát kitevő, bosnyákok és horvátok lakta Bosznia-hercegovinai Föderációra és a többségében szerbek lakta boszniai Szerb Köztársaságra. A két országrész között pedig időről időre felizzanak az ellentétek.



A megemlékezés előtti napon Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke a szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) adott interjújában azt hangsúlyozta, hogy az ország, Bosznia-Hercegovina nem tud fennmaradni, a "túléléshez" a két országrész békés szétválására van szükség. Mint mondta: Bosznia-Hercegovina kizárólag a bosnyák muszlimok idealizmusára épül, vagyis arra, hogy ők saját országot szeretnének.



Elemzők szerint az ünnepről tartott októberi referendum valójában nem is a köztársaság napjáról szólt, sokkal inkább "főpróbája" volt egy várhatóan 2018-ra időzíteni szándékozott népszavazásnak, amikor a boszniai Szerb Köztársaság lakossága az országrész függetlenségéről dönthetne. Milorad Dodik boszniai szerb elnök az utóbbi években számos alkalommal hangoztatta elszakadási törekvéseit.



Vasárnapi interjújában Dodik legitimnek nevezte a függetlenségre vonatkozó törekvéseket. Mint mondta: egy erről szóló népszavazásra számítani lehet, de nem az idei évben.



A boszniai Szerb Köztársaság elnöke ezt hétfőn azzal egészítette ki, hogy az általa vezetett országrész azt szeretné, ha visszakapná a daytoni szerződésbe is belefoglalt jogait, amelyeket az utóbbi években megcsorbítottak.



Január 9-e vallási szempontból is fontos a szerbek számára. Az ortodox karácsony utáni harmadik napon Szent István diakónus, az első keresztény vértanú emléknapja is. A boszniai alkotmánybíróság pedig éppen azért minősítette a köztársaság napjának ünneplését diszkriminatívnak és alkotmányellenesnek, mert voltaképpen kizárja az ünneplésből a szintén az országrészben élő katolikus horvátokat és a muzulmán bosnyákokat.



A boszniai szerb vezetők a hétfői ünnepség előtt azt mondták, nem lesz vallási színezete az ünnepnek, ugyanakkor a televízió is közvetítette azt a szentmisét, amelyen a vezető politikusok részt vettek.

