A jövő héten egyeztet az MSZP elnöksége Botkával

2017. január 9. 21:29

Politikai menetrendről egyeztet az MSZP országos elnöksége a jövő héten Botka Lászlóval, és ha megállapodás születik, a szocialisták szegedi polgármesterüket ajánlhatják közös miniszterelnök-jelöltnek a baloldali pártok számára a 2018-as országgyűlési választásra – közölte Molnár Gyula hétfőn az elnökség ülése után az MTI-vel.

A szocialista párt elnöke hangsúlyozta, hogy kitartanak az előválasztás mellett és megerősítette azt is, hogy támogatják Majtényi László köztársaságielnök-jelöltségét.

Emlékeztetett: már korábban üdvözölték, hogy Botka László egy lapinterjúban jelezte, adott esetben vállalná a miniszterelnök-jelöltséget. Molnár Gyula szerint Botka László feltételei: a közös lista, a közös jelöltek, a karakteres baloldali program, mind-mind egybecseng azzal, amit az MSZP nyáron megválasztott új vezetése az elmúlt fél évben képviselt.

Az ellenzéki politikus közölte, az elnökség ülésén megerősítették, kitartanak az előválasztás mellett. A szocialista párt és Botka László érdeke is az, hogy legyen előválasztás, különös tekintettel arra, hogy ha több jelölt van miniszterelnöknek – indokolt.

Elmondta, az elnökségtől megbízást kapott arra, hogy készítsen politikai forgatókönyvet és menetrendet, amelyet Botka Lászlóval a jövő héten egyeztetnek.

Botka László december végén a 168 Óra című hetilapnak adott interjúban beszélt arról, hogy vállalná a miniszterelnök-jelöltséget. A politikus közös ellenzéki listát akar, azt, hogy az egyéni jelöltek kiválasztásánál ne a párthoz tartozás, hanem a szavazatszerzési képesség számítson, és szerinte megállapodást kell kötni az új baloldali politikáról is. Az Index hírportálnak január elején arról beszélt, hogy klasszikus előválasztás helyett országossá tenné a Szegeden működő rendszert, ahol a körzetekben rendszeresen mérik a potenciális jelöltek népszerűségét.

Molnár Gyula az MTI-nek beszámolt arról is, hogy az elnökség támogatja Majtényi László korábbi ombudsman, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke államfőjelöltségét. Hozzátette: a jelöltről a választmány is állást foglal. A két testület várhatóan együtt kéri fel a parlamenti frakciót, hogy a képviselők aláírásukkal támogassák Majtényi László jelöltségét – ismertette. Közölte azt is: az elnökség felhatalmazta, hogy a kampány és a következő néhány hónap együttműködésének részleteiről tárgyaljon Majtényi Lászlóval, akit az Elnököt a köztársaságnak! csoport nevezett meg államfőjelöltjeként január elején.

MTI