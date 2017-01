Donald Trump vejét nevezi ki főtanácsadójának

2017. január 9. 22:34

Donald Trump megválasztott elnök várhatóan vejét nevezi ki főtanácsadójának az NBC televízió értesülései szerint.

Jared Kushner Trump idősebbik lányának, Ivankának a férje, s már a kampányban is Trump egyik legfontosabb tanácsadója, a színfalak mögött a legbefolyásosabb ember volt. Fehér Ház-i megbízatásáról Trump megválasztása óta folyamatosan jelentek meg sajtóhírek.



Kushner - aki ingatlanmágnás és laptulajdonos - részt vett a megválasztott elnök fontosabb politikai egyeztetésein. Esetleges kinevezése azonban etikai és jogi kérdéseket is felvetett.



Hétfőn Kushner ügyvédje közleményt juttatott el az NBC televízió hírszerkesztőségébe, s ebben leszögezi: "Mr. Kushner elkötelezett a szövetségi etikai törvények betartásában és a megteendő lépések ügyében rendszeresen konzultálunk a Kormányzati Etikai Hivatallal".



Donald Trump miniszterjelöltjeinek kongresszusi meghallgatásai egyébként kedden kezdődnek, elsőként az igazságügyi tárca élére jelölt Jeff Sessions alabamai szenátor meghallgatásával. Szerdán Rex Tillerson, leendő külügyminiszter, az ExxonMobil olajtröszt eddigi vezetője lesz soron.



Donald Trump hétfőn a New Yorki Trump-toronyban többször is megállt a sajtó képviselői előtt és azon határozott meggyőződésének adott hangot, hogy a kongresszusi meghallgatások simán zajlanak majd le, jelöltjeinek mindegyike megkapja a szükséges bizalmat.



Hasonló értelemben nyilatkozott a CNN hírtelevíziónak hétfőn Kellyanne Conway, Trump tanácsadója is, aki elmondta: a miniszterjelöltek alaposan felkészültek a kongresszusi meghallgatásokra, mintegy 70 alkalommal rendeztek nekik "próba-meghallgatást", és összesen 2600 kérdésre válaszoltatták őket.

MTI