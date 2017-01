Mráz: Merkel külpolitikájában jelentős változás állt be

2017. január 10. 11:26

2016 rossz év volt a CDU/CSU szempontjából, folyamatosan veszített a támogatottságából, a decemberi berlini események ellenére azonban növekedni tudott 2 százalékponttal – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Hozzátette: korábban a pártszövetség 40 százalék felett volt, most 37 százalékos a támogatottsága.

Elmondta azt is, nagy a valószínűsége annak, hogy a következő kormányban is a CDU/CSU lesz a fő erő, illetve a kancellárt jelölő “párt”. Elképzelhetőnek nevezte azt is, hogy az AFD megelőzi a szociáldemokratákat. Utóbbi elnöke, Sigmar Gabriel nagyon erős offenzívát indított, hangsúlyozva, hogy a szociáldemokrata párt egy, a biztonságot helyreállítani képes államot valósítana meg.

Megjegyezte: a szociáldemokraták a schröderi reformok óta elveszítették a bázisszavazóikat, azokat a munkásokat, akik automatikusan rájuk szavaztak, a párt azóta nem talált ki ebből a kaotikus helyzetből.

Angela Merkel jelentősen változtatott külpolitikáján. A 2015-ös és a 2016-os német kancellár „szóba sem állna egymással” – fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője, aki szerint a politikus hivatalos retorikáján nem, de az üzenetein és szakpolitikáján erőteljesen változtatott.

