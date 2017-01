Köln: szervezetten érkezhettek a migránscsoportok

2017. január 10. 12:05

A migránscsoportok szervezetten érkezhettek szilveszter éjjel Kölnbe és feltehetőleg hasonló bűncselekményekre készülhettek, mint tavaly, legalább is erről tanúskodnak a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőrök jelentései.

A Rheinischen Post című német lap készített erről egy összefoglalót. Szilveszter éjszaka Kölnben több száz, főként afrikai migránst vettek őrizetbe a hatóságok, akik egyszerre érkeztek a kölni belvárosba. Idén ismét molesztáltak nőket észak-afrikai és arab kinézetű férfiak a városban.

Rengeteg rendőr várta a beérkező szerelvényeket a kölni főpályaudvarnál Szilveszter este. A hatóságok rendkívüli ellenőrzésekkel igyekeztek megakadályozni, hogy az egy évvel ezelőtti Kölni események megismétlődjenek. Akkor észak-afrikai, illetve arab kinézetű emberek nők ellen több száz szexuális támadást követtek el, és sokakat kiraboltak. Hasonló esetek most is történtek, azonban sokkal kevesebb. A szolgálatot teljesítő rendőrök közül a Reinische Post többet is megszólaltatott, akik azt nyilatkozták, hogy szervezett csoportok érkeztek vonattal Kölnbe.

Az egyikük, aki a szerelvényen volt szolgálatban elmondta, hogy Köln felé majdnem minden megállóban újabb és újabb csoportok szálltak fel és hirtelen nagyon sokan lettek, majd egyszerre 300-an szálltak le a belvárosban. “Lehetetlenség volt ellenőrizni mindenkit” – emelte ki a rendőr.

Más német városokban is hasonló jelenetekről számoltak be. Egy düsseldorfi járőr még éjfél előtt találkozott nagyjából 30 bevándorló kinézetű fiatallal, akiknél petárda volt. A srácok tudták, hogy ez Düsseldorfban tilos, ez nyilvánvaló volt- mondta a névtelenséget kérő rendőr, majd hozzátette: a fiatalok egyértelműen konfrontációt kerestek. Egyszerűen kinevették a rendőröket: „felszólítottak minket, hogy tanuljunk meg arabul, nekik ugyanis nincs kedvük németül tanulni”.

A német sajtóban további hatósági jelentéseket hoztak nyilvánosságra arról, hogy amikor valamelyiküket őrizetbe vették, akkor az teátrálisan segítségért kezdett kiabálni és hangosan tiltakozott, hogy nem csinált semmit. A cellában azonban már a falat, az ajtót rugdosták és kötekedtek.

A kölni rendőrség azt vizsgálja, hogy miért érkezett egyszerre olyan sok észak-afrikai fiatal ugyanabból az irányból, egy időben, ugyanara a helyre. A hatóságok szeretnék kideríteni, hogy az egyes csoportok között van-e kapcsolat és összehangolták-e az érkezésüket.

hirado.hu - M1 Híradó