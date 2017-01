Biztosított az energiaellátás a rendkívüli hidegben is

2017. január 10. 12:19

Magyarország energiaellátása biztonságos, a tárolókban megfelelő mennyiségű gáz van, emellett a hazai termelés és az import biztosítja az ellátást - mondta Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) energiaügyért felelős államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Az államtitkár kifejtette: a rendkívüli hideg miatt az energiaigény nő, a napi földgázfogyasztás duplája az éves átlagosnak. Jelenleg körülbelül napi 87 millió köbméter gázt fogyaszt az ország, ebben benne van a lakosság és az ipari fogyasztók is.



Hozzátette, ha a rendkívüli időjárás hosszabb ideig tartana, szükség esetén meg tudják nyitni a stratégiai gáztárolót, emellett a szolgáltatók megfelelő energiamennyiséget biztosító kereskedelmi szerződéssel rendelkeznek, tehát az esetleges hiányt pótolni tudnák.



Aradszki András hangsúlyozta, előrelátó volt a kormány, amikor 2013-tól három lépésben 25 százalékkal csökkentette az energiaárakat. A rezsicsökkentés megkezdése óta a magyar lakosság összesen 910 milliárd forint megtakarítást tudott elérni - közölte.



Az államtitkár kiemelte, a 2010 előtti időszakban mintegy 1000 milliárd forint extraprofitot vittek ki a szolgáltatók az országból, a rezsicsökkentéssel ezt visszaadták a magyar embereknek.



Kitért arra, hogy 2010-ben a lakosság fizetőképességéhez képest Magyarországon volt az egyik legdrágább az energia Európában. Hozzátette: ma Magyarországon a második legolcsóbb a gáz, és a harmadik legolcsóbb az áram ára az Európai Unióban. Példaként említette, hogy a rezsicsökkentés évi 110 ezer forint megtakarítást jelent egy családi házban élő négytagú családnak.



Aradszki András közölte, a brüsszeli szándékok szerint a szabályozott árakat megszüntetnék, ezáltal a piacnak szolgáltatnák ki a családokat, és meg kellene fizetniük azt az árat, amit az EU más országaiban a fogyasztók többsége meg tud fizetni.



Az államtitkár úgy fogalmazott, a tények nem azt igazolják, hogy a piaci árak olcsóbbak lennének a szabályozott áraknál. Ezért felelőtlenség lenne megengedni, hogy ne szabályozott árakon tudják szolgáltatni az energiát a magyar polgároknak.



Kijelentette: a jövőben is mindent meg fognak tenni, hogy a jelenlegi kedvező helyzetet megvédjék, Brüsszel ne tudja érvényesíteni Magyarországgal szemben a rezsicsökkentés értékeinek megszüntetését.



Aradszki András kérdésre válaszolva elmondta: vizsgálják a további rezsicsökkentés lehetőségét. Mivel Magyarországon most is olcsó az energia az uniós országokhoz képest, így nagy mozgástér jelenleg nincs, de a jövő hozhat kedvező változásokat. Amikor lehetőség nyílik rá, az ellátásbiztonságot is szem előtt tartva a magyar kormány lépni fog az emberek érdekében - hangsúlyozta az államtitkár.

MTI