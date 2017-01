Fidesz: a 2010 előttinél olcsóbban fűtenek az emberek

2017. január 10. 14:21

A rezsicsökkentéssel ma 25-30 százalékkal olcsóbban fűtenek az emberek, mint 2010 előtt - mondta Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettese keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

A politikus ezért jó döntésnek nevezte a négy évvel ezelőtt kezdett rezsicsökkentést. Jelezte, 2002 és 2010 között, a Medgyessy-, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány alatt 15-ször emelkedtek az energiaárak, a lakossági gáz ára a háromszorosára, a villanyé a kétszeresére nőtt. A hatósági árak pedig - a jelenleg a DK-ban politizáló - Molnár Csaba energiaügyi minisztersége alatt emelkedtek a legmagasabban - jegyezte meg.



"Ha most rajtuk múlna (...), akkor nem számítana milyen hideg van, az árak továbbra is kúsznának föl" - fogalmazott Németh Szilárd.



Az nem újdonság, hogy a baloldal támadja a rezsicsökkentést, de az intézkedést meg kellett védeni a brüsszeli bürokráciától és a Soros György magyar származású amerikai üzletember által támogatott olyan "álcivil szervezetektől" is, mint például az Energiaklub - mondta.



A Fidesz frakcióvezető-helyettese felidézte, hogy az MSZP, a DK, az Együtt és a Párbeszéd politikusai is bírálták a rezsicsökkentést. Közülük például az utóbbi párthoz tartozó Karácsony Gergely zuglói polgármesternek is "szúrja a szemét a rezsicsökkentés" - mondta a kormánypárti képviselő, aki megjegyezte, hogy a napokban éppen Zuglóban fagyott halálra két hajléktalan.



A hatósági ár megszüntetésével kapcsolatos brüsszeli elképzelésekre kitérve Németh Szilárd arról beszélt, hogy e terv a nagy német energiacégek versenyelőnyének megtartásáról szól. Szerinte egyébként a paksi atomerőmű bővítését is azért kritizálják sokan, mert így Magyarország önállóan tud energiát termelni, és nem kellenek hozzá külföldi tulajdonú energiaközvetítő cégek.



A fideszes politikus kérdésre közölte, hogy Magyarországon a hatósági energiaár harmadával alacsonyabb, mint a piaci.



Azt is kijelentette, hogy mind az ipar, mind a lakosság energiaigényét ki tudják szolgálni.



Azzal kapcsolatban, hogy hétfőn a Jobbik azt közölte, feltörték egy irodájukat a Képviselői Irodaházban, Németh Szilárd azt felelte: mostanra kiderült, hogy ez kacsa.

MTI