Trump máris visszavonná az egészségbiztosítási törvényt

2017. január 10. 22:27

Donald Trump megválasztott amerikai elnök a Barack Obama nevéhez fűződő Obamacare néven ismert egészségbiztosítási törvény azonnali visszavonását kérte a republikánusoktól.

A The New York Times internetes oldalán kedden délután megjelent interjújában Trump a törvény azonnali visszavonására szólította fel a republikánus törvényhozókat.



"Neki kell látnunk. Az Obamacare katasztrofális" - idézte a lap a megválasztott elnököt, aki elnökválasztási kampányának egyik fő témájává az egészségbiztosítás ügyét tette.



A Republikánus Párton belül vannak viták arról, hogy mikor és hogyan vonják vissza a törvényt, a párt tekintélyes politikusainak egy része szerint ugyanis csak akkor kell visszavonni, ha megvan már helyette az új egészségbiztosítási törvény. Trump azonban most azt közölte: egyhetes határidőt szab a törvény visszavonására, az új törvény tervezetét pedig nagyon rövid időn belül elő kell terjeszteni a kongresszusban.



A megválasztott elnök szerint nincs ok a késlekedésre, s ő nem is fogad el néhány hétnél hosszabb késlekedést az új törvénytervezet előterjesztésére és elfogadására.



Hétfőn Paul Ryan, republikánus házelnök még amellett érvelt, hogy a törvényhozóknak időre van szükségük egy kétpárti egészségbiztosítási törvény kidolgozására, de az interjú megjelenése után a szenátus republikánus többségének vezetője, Mitch McConnell azonnal jelezte: Trump megjegyzései az egészségbiztosítási törvényről "nem összeférhetetlenek" a törvényhozók terveivel.

MTI