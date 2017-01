Több bevándorló is megfagyott a napokban

2017. január 10. 23:52

Volt olyan migráns Belgrádban, akinek a lábán csupán egy gumipapucs volt, miközben a hőmérséklet -10 fok alatt van és hó is folyamatosan hullik.

Több bevándorló is megfagyott az elmúlt napokban a Balkánon. Még a legdélebbi görög szigeteken is havazott, a görög, a bolgár és a szerb hegyekben pedig valóságos ítéletidő tombol most már majdnem egy hete.

Ennek ellenére folyamatosan érkeznek az Égei-tengeren keresztül a bevándorlók. Sok helyen már nem tudnak nekik fűtött szállást biztosítani, de olyan is előfordul, hogy nem a hideg ellenére sem akarnak táborba menni.

Egy szál papucsban

A buszállomás mögötti raktárépületek is köhögéstől hangosak. Több ezren élnek itt fűtés nélkül. A bevándorlók azt mondják, hogy a hideg ellenére sem akarnak táborokba menni.

Felszedett vasúti talpfákkal tüzelnek

„A hidegtől éjjel sem tudunk aludni. Ennek ellenére nem akarunk táborokba menni, mert már többeket visszatoloncoltak a presevói befogadó központból Macedóniába” – ezt mondta egy afgán férfi.

Az önkéntesek folyamatosan próbálnak segíteni. Naponta visznek meleg ételt és már hősugárzókat is biztosítottak a raktárakba, ezek azonban nem elegendők.

Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a hősugárzóknak sincs jelentősebb hatásuk, a migránsok továbbra is gyakorlatilag mindent tüzelnek folyamatosan hordják a korábban felszedett vasúti talpfákat, és a raktárakban gyakorlatilag vágni lehet a füstöt, mindenütt tábortüzek égnek.

Egyre több betegség is terjed a migránsok között

A migránsok között egyre több betegség is terjed, ráadásul influenzajárvány is tombol Szerbiában.

„Legtöbbjüknek valamilyen légúti fertőzése van, ami nem is csoda, hiszen Szerbiában influenzajárvány van. De jelen vannak a bőrbetegségek, elsősorban a ruhatetű és a rüh, amelyek a rossz körülmények között jobban terjednek” – mondta egy orvos.

A bevándorlók ennek ellenére továbbra is elszántak. A vajdasági menetrendszerinti járatokon naponta több tucatnyian utaznak a magyar határ felé, annak reményében, hogy valahogy átjutnak rajta. A határsértők azonban egyre jobban zavarják az utazókat.

Többen halálra fagytak

A kemény tél ellenére a migránsok közben továbbra is rendíthetetlenül érkeznek Európába. A helyzet Görögországban is kritikus. Leszbosz szigetén ugyanis évtizedek óta nem volt ilyen hideg a tél. Itt is több százan élnek fűtetlen sátrakban.

Bulgáriában pedig már tragédia is történt az extrém időjárás miatt. A bolgár-török határon migránsok fagytak meg, a hatóságok két iraki férfi és egy szomáliai nő holtestét találták meg.

