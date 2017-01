Plágiummal vádolják Trump egyik jelöltjét

2017. január 11. 09:18

Plágiummal vádolják Monica Crowley biztonságpolitikai szakértőt, akit Donald Trump megválasztott amerikai elnök jelölt a Nemzetbiztonsági Tanács stratégiai kommunikációs vezetőjének.

Monica Crowley, aki korábban a Fox televízió kommentátora volt biztonságpolitikai kérdésekben, plágiumot követett el doktori disszertációjában - jelentette a Politico nevű amerikai lap. Később a CNN amerikai hírtelevízió arról számolt be, hogy Crowley plagizált az egyik könyve megírásakor is.



A könyvet, amely Mi a csuda történt? címmel 2012-ben jelentettek meg, a CNN munkatársai vizsgálták át, s kiderítették, hogy a szerző több mint 50 bekezdést szóról szóra átmásolt a sajtóban megjelent cikkekből, internetes honlapokról, sőt, még a Wikipédia internetes szótárból is. A bekezdéseket vagy szó szerint másolta át Monica Crowley, vagy csak minimális változtatásokat eszközölt a szövegeken. A kiadó, a HarperCollins kedden bejelentette: a könyvet visszavonja a forgalomból.



Egy nappal korábban a Politico című lap újságírói írták meg, hogy Crowley a New York-i Columbia Egyetemen az amerikai-kínai viszonyról írt doktori disszertációját is plagizálva írta meg. A disszertáció átvizsgálása után a Politico kiderítette: a dokumentum több mint tizenkét bekezdését más disszertációkból és tudományos írásból emelték át, olykor szinte változtatás nélkül. A Politico megnevezte azokat a könyveket és szerzőket is, akiktől Crowley ellopta a szövegeket.



A Trump-csapat a nyilvánosságra került bizonyítékok ellenére is kiáll Monica Crowley mellett, arra hivatkozva, hogy a Nemzetbiztonsági Tanács kommunikációs vezetői tisztségének várományosa politikailag motivált támadások áldozata.



Monica Crowley-t korábban is rajtakapták már plágiumon: 1999-ben egy kaliforniai olvasó jelezte, hogy Crowley The Wall Street Journalben megjelent cikke kísértetiesen hasonlít Paul Johnson történésznek tizenegy évvel korábban, a Commentary című folyóiratban megjelent tanulmányára.

MTI