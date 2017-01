Fazekas: további áfacsökkentések jöhetnek

2017. január 11. 11:03

Fontos, hogy az alapvető élelmiszerekhez az emberek olcsóbban jussanak hozzá, és több magyar terméket tudjanak vásárolni; ezt pedig a kormány adópolitikája és az agrárpolitika kiemelten kezeli – mondta a földművelésügyi miniszter szerdán az M1 aktuális csatorna reggeli hírfolyamában.

Fazekas Sándor kiemelte: ezt támasztja alá, hogy már évek óta január 1-jén újabb és újabb termékek kerülnek alacsonyabb általános forgalmi adókulcs (áfa) alá. Most a friss tej áfája 18-ról 5-re, a baromfihúsé és a tojásé 27-ről 5 százalékra mérséklődött, míg az éttermi vendéglátás áfája is 27-ről 18 százalékra csökkent – tette hozzá.

A kereskedelmi láncoknál ez azonnal érzékelhető az árakban, de a többi területen is megfigyelhető az árak mérséklődése. Várható még áfa-csökkentés más alapvető élelmiszereknél is mint például a kenyér, péksütemény, zöldségfélék, hal. Az idei áfa-csökkentés 35-40 ezer forint megtakarítást jelent egy családnak. A szakemberek arra is számítanak, hogy növekszik a fogyasztás, és a gazdaság is fehéredik az áfa-csökkentés hatására.

A minisztérium vizsgálja néhány feldolgozott termék általános forgalmi adója csökkentésének lehetősségét is. A kormány és a tárca célja az, hogy az áfa-csökkentés hatása hosszú távon érvényesüljön, és így az árak álljanak be egy méltányos, a vásárlók által megfizethető szintre – emelte ki Fazekas Sándor.

Szerinte az egész Európában fertőző madárinfluenza miatt ugyan drágulhat a hús és a tojás, de ez csak rövidtávú hatás.

