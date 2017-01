Böllérek versenyeznek szombaton Napkoron

2017. január 11. 13:46

Számos főzőcsapat méri össze ügyességét a 16. Nemzetközi Böllérversenyen szombaton a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Napkoron.

Az itthonról és a határon túlról érkező csapatok először szúrási, vágási és feldolgozási technikáikat mutatják be a nagyközönségnek, majd a népi hagyományoknak megfelelően készítik el a disznótor finomságait, a hurkát, kolbászt és toroskáposztát - ismertette Támba Miklós, a rendezvény főszervezője az eseményt beharangozó szerdai sajtótájékoztatón.



A böllérversenyre eddig tizenhat csapat jelezte részvételét, de a helyszíni nevezésekkel akár húsz-huszonkét csapatosra is duzzadhat a mezőny.



Elmondta, a napkori Napkorona Udvarházban megtartott esemény szombat kora hajnalban a disznók levágásával kezdődik. A hentesek választhatnak, mangalicát, vagy hússertést vágnak, a versenyben azonban csak azok vehetnek részt, akik mangalicát dolgoznak fel.



A böllérek munkáját szakértő zsűri bírálja el, akik több kategóriában zsűrizik a versenyzőket: keresik majd a böllérek legjobbját, a legjobb hurkát, toroskáposztát, kolbászt, fogópálinkát, forralt bort, a közönség pedig a legnépszerűbb csapatot választhatja ki.



A kísérőprogramok keretében fellép Igrice Néptáncegyüttes, Kaplonyi Asszonykórus, valamint napkori Mártogatós Néptáncegyüttes is. A szervezők szombat reggeltől félóránként buszjáratokat is indítanak a nyíregyházi autóbuszállomásról Napkorra.

MTI